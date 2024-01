Niños con procesos gripales pueden agravarse en tres días

La combinación de virus, entre ellos el Covid-19 y bacterias que circulan en el ambiente, es la causante de mayores afecciones respiratorias en las últimas semanas en los niños, que los lleva a complicaciones como neumonía en solo tres días.

La neumóloga pediatra Leandra Cordero Oñate explica que esos son los mayores casos que se presentan en sus consultas, a raíz de las fiestas de fin de año y la vuelta a la escuela, porque se junta los virus que cada uno trajo de su casa.

“Lo que ha pasado en las últimas semanas es que se han combinado virus y bacterias, a veces covid y a veces no, y eso ha generado que los pacientes tengan procesos neumónicos, cuadros obstructivos o apretamiento del pecho y que los ha llevado a descompensar y requerir oxígeno y por ende, internamiento en varios casos como neumonía complicada” reveló.

En promedio de tres días se puede complicar un proceso, dijo, y usualmente comienza con fiebre alta.

Aunque no todos requieren de internamiento, la doctora Cordero Oñate recomienda que cuando un niño tenga síntomas respiratorios, investigar y no creer que se trata de una simple gripe, para evitar complicaciones.

“Me pasó un caso de un niño que tenía un día y medio de fiebre alta y el niño comiendo, brincando y saltando y ya tenía neumonía”, al señalar que el promedio para agravarse de está siendo más corto porque el problema es la combinación de los virus como el covid, el sincitial y la bacteria que causa la neumonía que está haciendo que se agudicen los casos.

Para el cuidado lo que se recomienda es que a los que tengan síntomas respiratorias investigar y no suponer que se trata de una simple gripe, para evitar mandarlos a la escuelas y que otros compañeros se contagien.

“No esperar que esté malo para investigar, sino que desde que tenga proceso respiratorio evitar que vaya al colegio, investigarlo y si es grande y no puede faltar porque tiene examen, pues que use mascarilla”.

Lavar las vías respiratorias

Los que son más pequeños, que no pueden usar mascarilla, la pediatra exhorta a lavarle las vías respiratorias con frecuencia, antes de ir a la escuela y cuando regresen, hacerle una limpieza de las vías aéreas.

Para esto usar irrigadores nasales, o dispositivos que tengan agua salina a presión, pero debe ser con agua salina a presión, ya que las gotitas nasales no necesariamente son lo suficientemente efectiva.

Recuperación lenta

La especialista dice que los pacientes que maneja no han requerido intubación, aunque si oxigenoterapia y antibiótico

Destacó que la recuperación no es tan rápida, que cuando es por bacteria el proceso gripal, con el tratamiento a los tres dias ya sede, pero con virus es más lento y los síntomas se mantiene por una semana o diez días, por lo que no hay que angustiarse, aunque si darle seguimiento.

Queja por repetición de pruebas

La pediatra se refirió a las pruebas negativa que exigen los centros educativos, sobre todo los colegios, para la reintegración de un estudiante que ha pasado por un proceso de afección respiratoria, sea covid, influenza u otro.

“Eso yo encuentro a veces que es hasta una exageración, porque estas sometiendo a un niño a un hisopado diagnóstico, pero se sabe que el virus de la influenza a los cinco días de tratamiento se muere, ya no tiene que pedirle que le hagan otra prueba, incurrir en otro gasto, otra agresión al niño. Entonces, quizás los colegios deben ser un poquito más flexibles con eso, si ya el paciente demuestra que fue al médico, que se investigó y que realmente no tiene nada que sea contagioso, entonces no hay porque estar repitiendo otra prueba , como que es demasiado”.