Acuden a vacunarse ante ola de contagios del Covid

A pesar del miedo que manifestaron sentir por la vacuna, ya sea debido a la condición de salud que presentan o por motivo de viajes, las personas continúan acudiendo a los centros de inmunización contra el COVID-19.

Durante un recorrido de periodistas del Listín Diario por diversos centros de vacunación y hospitales, se pudo observar cómo las personas continúan acudiendo a los distintos centros en busca de una dosis.

En el centro ubicado en el salón de Karate del Centro Olímpico, ayer hasta las 9:26 de la mañana habían asistido tres personas a vacunarse contra el coronavirus.

“Vienen a colocarse la quinta dosis” sostuvieron Yilda Aquino y Caridad Madé, quienes se laboran en el mencionado centro de vacunación.

Sin embargo, el centro donde se pudo observar mayor flujo de personas fue el Hospital Infantil Santo Socorro, aunque no fue posible obtener la cantidad de personas que había acudido a vacunarse hasta el momento de la visita de los reporteros de este medio.

Allí varias personas entraban y salían de la pequeña casita de color marrón equipada y acondicionada para recibir a las personas que acudían.

Muchos fueron los que se asomaron para preguntar si era el lugar donde estaban colocando la vacuna contra el Covid-19. Fue el caso de Noemí Matos, quien al acercarse al puesto destinado para la vacuna contra la influenza fue referida a la pequeña casita ubicada al fondo, ya que hasta allí era donde quería llegar.

Matos, a sus 41 años, manifestó que tenía miedo de colocarse la vacuna, pero entendió que la necesitaba y por eso acudió al centro.

Contrario a lo manifestado por Matos y a pesar de ser enfermera y tener claro la importancia de las vacunas, Mari Luz Colon indicó que se ha colocado tres vacunas y que “no se pondrá ni una más”.

“Ya yo no me voy a poner más, no, está bueno ya”, expresó Colon, quien contó que acudió al Santo Socorro a acompañar a su hijo Francisco, de 23 años, a colocarse su segunda vacuna porque éste tiene un viaje fuera del país.

Mientras en el puesto de vacunación ubicado a las afueras del Ministerio de Salud Pública, hasta las 11:26 de la mañana habían acudido unas nueve personas a vacunarse.

En este puesto de vacunación, Grisel Ferrand y Jennifer Reyes, integrantes del personal que labora allí y coloca las vacunas, manifestaron que la mayoría de las personas que acuden lo hacen por motivo de viaje o personas mayores que van en busca de la cuarta o quinta dosis.

En este centro se encontraba muy motivado Luis Antonio Sánchez Corniel, pastor de la Iglesia de Dios Incorporada, situada en Arroyo Hondo

Sánchez Corniel, de 70 años, dijo que padece hipertensión y lo que lo motivaba a colocarse una quinta dosis, después de dos años, es la circulación de la nueva variante JN.1.

Al tomar asiento, el pastor preguntó si calificaba para colocarse la vacuna. Mientras eran sacados los utensilios a usar, los periodistas le preguntaron que si podían tomar una foto mientras lo vacunaran a lo que sorprendentemente este contesto que también quería una para compartirla con sus conocidos, como una manera de motivarlos a que también se la coloquen.

Mientras en la Plaza de la Salud, decenas de personas acuden con sus mascarillas puestas, aunque no vayan a colocarse la vacuna. Así se pudo observar en el trayecto desde la entrada del hospital, hasta subir las escaleras y llegar al segundo nivel donde se encuentra el espacio destinado la vacunación contra el Covid-19.

Nuevos contagios

Esta semana el Ministerio de Salud Pública notificó 793 nuevos contagios, 541 más que los reportados la semana pasada, indicando que el 70% de los casos de Covid-19 que se están registrando en el país en la actualidad son provocados por la nueva variante JN.1

Las demarcaciones donde se han notificado mayor cantidad de casos de la nueva variante y del virus son el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, seguidas de Azua, Duarte, La Romana y Peravia, identificados dentro de la vigilancia que realiza la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.