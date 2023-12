Recomienda evitar los excesos durante fiestas

El cardiólogo Ernesto Díaz Álvarez, asesor de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología, llama a la población a actuar con moderación al momento de disfrutar de las fiestas navideñas para evitar complicaciones de salud y recuerda que los eventos cardiovasculares tienden a incrementarse durante esta época del año.

En un artículo titulado “Como pasar una navidad cardiosaludable”, el especialista de la cardiología ofrece 12 recomendaciones básicas para evitar afectar la salud cardíaca, dado el estrés psicológico y social que por lo general se genera durante las celebraciones de navidad y fin de año.

Entre esas recomendaciones, destaca que se coma con moderación, sobre todo manteniendo el control de las raciones y ser precavido con aquellos alimentos muy altos en grasas saturadas y grasas trans y que no abuse de las vísceras, embutidos, paté y mantequilla.

También, aconseja hacer una pausa entre comidas y no comer en abundancia más de cinco comidas por día; no olvidar su rutina de ejercicio; nunca se acueste inmediatamente coma, espere por lo menos dos horas hasta que su digestión se haga correctamente y que si se siente lleno y debe ingerir más alimentos, en la próxima comida consuma vegetales, frutas y verduras.

Los licores

Dentro de las recomendaciones que hace el cardiólogo Díaz Álvarez además el de no abusar de los licores, ya que el alcohol en exceso puede producir daños en el corazón y riesgos de producir arritmia o insuficiencia cardiaca; evitar en lo posible los abusos con los azúcares y que si está medicado no deje de cumplir con las órdenes de su médico, ya que no existe razón que justifique el abandono de su medicación.

Otras de las sugerencias del especialista son, las de descansar las horas que el cuerpo necesita; tratar de evitar el estrés que puede ocasionarse en esta fecha ya sea por la compra de regalos o el aumento de los gastos y que se recuerde en enero o febrero del próximo año acudir al chequeo médico, el que debe incluir control laboratorio.

Recuerda que aunque las navidades constituyen la época más bonita del año, también en esta fecha aumentan los accidentes cerebrovasculares y sus consecuencias. “De hecho durante el día de navidad se produce un aumento significativo de los infartos y, en general, durante las fiestas se registran un 8% más de muertes por fallo cardiaco”.

Dijo que esta época de muchas comilonas y grandes bebidas, se debe prevenir que la Navidad se convierta en un agresor para su salud, evitando el consumo excesivo de grasas y alcohol.