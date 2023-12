Suero se juramenta en presidencia del CMD y promete luchar por mejores salarios para médicos

El doctor Waldo Ariel Suero fue juramentado ayer por sexta vez como presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), ocasión en que dejó claro que no irá al cargo a “perder el tiempo” y presentó más de diez propuestas que asegura las cumplirá priorizando el diálogo, pero manteniendo la firmeza en lograr los objetivos.

Fundamentó el discurso en proteger la integridad física y los derechos de los médicos.

"Sin dobleces, dándole prioridad al diálogo y la concertación, pero manteniendo la firmeza en aras de lograr los objetivos", indicó el galeno.

Durante el acto, que dio inicio con el Himno Nacional y el que representa al gremio, Suero fue juramentado por el doctor Justo Nicasio, primer vicepresidente del gremio, debido a que el presidente saliente del CMD, Senén Caba, no asistió a posesionar a su sustituto.

Suero introdujo el discurso haciendo una comparación de los salarios con los médicos de otros países y aseguró que en República Dominicana, Haití y Venezuela devengan los sueldos más bajos de la región.

"Oscilan entre 12,000 y 15,000 dólares al año; sin embargo, en Argentina y Chile ganan de 28,000 a 38,000 dólares por año", dijo el presidente del CMD.

Agradeció a la administración del presidente Luis Abinader, que al principio de su gestión hizo un aumento de un 30 % por ciento, aunque asegura que “sigue siendo bajo”.

"Vicepresidenta esperamos que los aumentos persistan y los incentivos por antigüedad", dijo Suero refiriéndose a la vicepresidente de la República, Raquel Peña, quien presidió la mesa de honor, creando precedentes en la historia de la Republica Dominicana con su presencia en un acto de juramentación del CMD.

A pesar de las inversiones millonarias que han hecho los últimos gobiernos, aún falta mucho en el sector salud, debido al mal estados de las infraestructuras hospitalarias, las prolongadas citas médicas y la falta de personal, debilidades señaló Suero.

Especificó que la salud en el país debe contar con más apoyo, asignándole un 6% del producto interno bruto (PIB) a ese sector. "Así como se hizo en la educación, que se haga en el sector salud", precisó el dirigente gremial.

Garantizó que su gestión luchará por el bienestar, la calidad y los derechos de los médicos.

Algunas de las Propuestas

Sobre las pensiones y jubilaciones, se comprometió en continuar insistiendo en que sean ampliadas, para alcanzar a médicos que no han sido incluidos, tales como médicos de hospitales, de autogestión y del área administrativa.

Otras de sus prioridades serán defender a ultranza a los médicos residentes y las residencias médicas. Frenar atropellos de las universidades con respecto a las prácticas abusivas de demandar grandes sumas de dinero para el aval. Recuperar los bonos navideños. Fomentar el desarrollo docente y la creación de Escuelas de Residencias Médicas.

Suero también se enfocará en exigir una atención medica de calidad, mediante el control de enfermedades y muertes a causa de dengue, malaria, leptospirosis y otras enfermedades.

ARS privadas

Reajustar las tarifas y honorarios y hotelería de médicos y clínicas, entre otras, defender el derecho del médico en el país con asignación de los códigos reales para todos los especialistas y generales. Luchar por la aplicación del salario número 14, son otras metas de Suero.

Señaló que tiene una reunión programada la próxima semana para debatir los temas planteados en el discurso y otras "50 propuestas más. "Nosotros no perdemos tiempo", dijo el presidente del CMD.

"Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy (…), yo sí tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, en mi mente, me arde el pecho y esa sola cosa que vale es mi infinito deseo de luchar por los médicos y la salud del pueblo”, concluyó Suero.

El facultativo ha dirigido el CMD en varias ocasiones, la primera entre 1998 y 1999, luego de 2003 a 2005, más tarde 2007-2009, en 2015-2017, 2020-2021 y la actual 2023-2025.

En sus presidencias, se ha caracterizado por encabezar protestas en busca de reivindicaciones en favor de los médicos, logrando alcanzar alza en los sueldos de los pensionados y también de los galenos activos.