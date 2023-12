Infartos cardíacos superan los 10,000 casos cada año en el país

Los infartos cardíacos siguen teniendo una alta incidencia en el país, calculando que ocurren entre 10,000 y 12,000 al año, así como entre cuatro a cinco mil muertes como consecuencia del síndrome coronario agudo.

Así lo destaca el doctor Carlos García Lithgow, cardiólogo intervencionista, quien dijo que lo ideal es que se pueda tratar el infarto cardiaco en los primeros 90 minutos a partir de que el paciente llega a una emergencia médica, para evitar muertes o lesiones permanentes.

De ahí la importancia, dijo el especialista, que toda persona que tenga dolor en el pecho acuda a un servicio de emergencia médica rápidamente y le practiquen un electrocardiograma, porque si se detecta el infarto, se puede incidir destapando la arteria en esos primeros 90 minutos del evento y revertir el infarto y preservar el músculo cardiaco.

El doctor García Lithgow fue entrevistado durante la XVIII Jornada Médico Científica Dr. Juan Ml. Taveras Rodríguez que realizaron en el país los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), con el título “Visión de futuro en la integralidad de los servicios médicos”.

Explica que una vez que pasaron de seis a 12 horas de haber ocurrido el primer evento, ya el músculo cardíaco muere y no hay solución, lo que hace que muchos pacientes mueran y los que no, quedan con discapacidades que cuestan una gran cantidad de recursos a su familia y al sistema de salud. Dijo que todavía los pacientes no llegan con la prontitud que se requiere en ese tipo de casos, aunque, destacó, que a través de la educación y la participación de los medios de comunicación las personas han ido creando más conciencia.

Plan nacional

El especialista entiende que lo ideal sería que el país cuente con un plan nacional, donde ese paciente que está sufriendo ese evento pueda acudir a la emergencia médica de cualquier centro de salud y que allí le hagan un cateterismo de inmediato o le apliquen una sustancia donde puedan disolver el cuadro y restablecer el flujo coronario, evitando así que el músculo cardíaco no muera.

“Ya tenemos muchas salas de cateterismo, tenemos cardiólogos, tenemos muchas emergencias, entonces es cuestión de una integración donde se pueda restablecer un auxilio rápido, incluso que se pueda hacer la aplicación de ese medicamento en la misma ambulancia del 911 que hace el traslado”, dijo.

Señaló que el miedo a ir al médico ante un evento de esa naturaleza aún sigue presente, mayormente en los hombres, y que en el caso de las mujeres es peor aún, porque tienden a dejar de preocuparse más por los demás.

Recordó que el infarto cardíaco es la causa principal de muerte en el mundo con alrededor de 18 millones de personas al año.

La jornada

Las enfermedades cardiovasculares y renales fueron discutidas ampliamente por expertos nacionales e internacionales durante la XVIII Jornada Médico Científica Dr. Juan Ml. Taveras Rodríguez de CEDIMAT.

La actividad científica fue inaugurada con una conferencia magistral titulada “La Contribución estelar de una institución a la salud de la República Dominicana”, impartida por el doctor Jorge Marte, Director Médico y con las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Milagros Ureña, Directora General de CEDIMAT.