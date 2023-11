Expertos analizarán desafíos y ventajas de la IA en los sistemas de salud

Las ventajas y desafíos de implementar la Inteligencia Artificial (IA) en las Ciencias de la Salud y los pasos que dan los servicios médicos locales en la utilización de estas herramientas, serán temas que se analizarán a profundidad durante el Primer Foro Nacional de Salud e Inteligencia Artificial.

La actividad se realizará en el país el próximo martes y cuenta con la participación de más de una docena de expositores y panelistas, nacionales e internacionales.

Las estrategias globales de la aplicación de estas herramientas, sus ventajas y desafíos en las ciencias de la salud, serán abordadas por los doctores Javier González Rey y Julio Pequero Moreno, dos destacados expertos internacionales.

González Rey es profesor de pediatría, presidente Asociado de Educación y director del Centro de Educación de Pediatría del Cincinnati Children´s Hospital, y Pequero Moreno es especialista en Cardiología y Ecocardiografía del Memorial Healthcare System Broward County, Florida, Estados Unidos, y diseñador de sistemas de IA para la gestión de Servicios.

Visión local

Las estrategias locales serán expuestas mediante el panel “Transformando los servicios de salud con aplicaciones prácticas de Inteligencia Artificial”, en el que participarán también como ponentes Santiago Hazim, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (Senasa); Héctor Sánchez Navarro, del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), y José Rafael Yunen, presidente del Consejo de Directores de Grupo Yunen,

Por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), participarán Kiero Guerra, profesor e investigador; Zoilo García, investigador de realidad virtual aumentada en Salud Mental, y Raúl Roa, CEO Tagshelf.

Su aplicación

El tema de la perspectiva de la aplicación en los servicios de salud y prevención de epidemias y pandemias, estará a cargo de Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública; Marcos Núñez, profesor y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), y Renato González, coordinador de Maestría en Ciencias de Datos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Lo relativo a los temas de ética y bioética en la aplicación de la IA serán expuestos por Aura Celeste Fernández, presidenta del Consejo Nacional de Bioética y Salud (Conabios); Ricardo Elías Melgen, director de Salud de la Población y Funciones Esenciales del Ministerio de Salud Pública, y Rodolfo Núñez Musa, del Comité de Ética Independiente Two Oceans in Health/CENISMI.

Una mirada amplia

El Primer Foro Nacional de Salud e Inteligencia Artificial surgió como una iniciativa de LISTÍN DIARIO con el auspicio del Ministerio de Salud Pública y la PUCMM.

Será realizado el próximo martes durante todo el día en la sede de la PUCMM en Santo Domingo y contará con transmisión simultánea mediante las plataformas digitales de LISTÍN DIARIO y la universidad.

La actividad será encabezada por el ministro de Salud Pública y coordinador del Gabinete de Salud, Daniel Rivera, quien abordará lo referente a la Inteligencia Artificial y los Desafíos del Plan Estratégico Nacional de Salud 2030; el rector de la PUCMM, reverendo Secilio Espinal, quien hablará la IA en la Educación Superior y el licenciado Miguel Franjul, director de Listín Diario, ideólogo de la iniciativa, quien tendrá a su cargo las palabras de introducción, reflexión y compromiso.

La actividad va dirigida a dar una mirada amplia sobre lo que aporta esa tecnología en el campo de la medicina y cómo afrontar el desafío de la IA en la salud en República Dominicana, mediante sesiones de trabajo que abarcarán exposiciones de expertos nacionales e internacionales a través de cuatro grandes paneles de discusión, entre ellos las estrategias globales, las estrategias locales, perspectivas de aplicación y la ética y bioética.

La conducción del foro será realizada por el doctor Eddy Pérez Then, investigador dominicano y presidente de Two Oceans in Health, y la relatoría general del evento la hará la doctora Cecilia Buchanan Vivot.