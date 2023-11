Continúan internamientos por sospecha de dengue

El dengue ha dejado sus estragos. Cada día aumentan los casos de internamiento por esta enfermedad y son cada vez más los casos sospechosos que ingresan a los hospitales infantiles del Distrito Nacional.

A nivel general, se reportaron alrededor de 682 pacientes que ingresan a los centros de salud con síntomas febriles, a esto se le suman los pacientes que ingresan con síntomas gripales y virus respiratorios que se han vuelto más frecuentes en las últimas semanas.

En una visita del Listín Diario al Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral y al Hospital Materno Infantil Santo Socorro, familiares de afectados testificaron que se están viendo más casos de enfermedades respiratorias y “gripe”.

En el caso del centro de salud para infantes Robert Reid, se informó que hasta ayer habían 63 pacientes con síntomas febriles y sospechas de dengue, además habían ingresado a 13 nuevos pacientes, mientras que 3 se encontraban en condiciones estables en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Asimismo, del hospital se informó que tenía una disponibilidad de 10 camas para ingresos.

Con respecto a lo indicado por el viceministro de Salud, Eladio Pérez, entorno a que en el país, además del dengue también se evidencia una epidemia de enfermedades respiratorias como la influenza, se observó que muchos parientes de niños que estaban recibiendo atención en el centro, estaban preocupados por el flujo de afectados por procesos gripales y afecciones similares.

“Ella no me podía respirar bien, fue buena la atención aquí y ya la niña está bien. La mayoría (niños) que estaba en la sala tenían congestión”, expresó Julissa Montilla, una joven que, con su hija en brazos, salía de la emergencia de este hospital.

Comentó que su hija tenía varios días con “el ronco en el pecho” y una congestión que le impedía respirar con normalidad, por lo que recurrió llevarla al centro de salud, donde pudo percibir muchos niños con congestión nasal.

Asimismo, otra de las madres, Nayeli Ramos, que se encontraban saliendo de urgencia con su pequeño de año y medio de edad con síntomas febriles y gripales, indicó que le enviaron a realizar un análisis para descartar dengue.

“Lo traje porque él tenía cuatro días con fiebre. Yo no sospecho que sea dengue porque él tiene gripe y me dijeron que el dengue no da con secreción, a mí me dijeron que hay un brote de un virus ahí, voy a hacerle análisis a ver qué me dicen”, indicó ella.

Del mismo modo, otras dos madres se encontraban en las mismas condiciones, con sus infantes enfrentando episodios gripales, una de ellas indicó que su bebé se congestiona con regularidad, lo que le llaman “apretarse”.

Mientras que el director del Materno Infantil Santo Socorro, Richard Salcedo, indicó que en el caso de este hospital no están ingresando pacientes con dengue, ni con ninguna afección respiratoria debido a que se encuentran en remodelación.

Además, manifestó que sí están brindando atención 24 horas del día en la sala de emergencia a pacientes con síntomas febriles y están realizando pruebas de dengue y malaria a quienes asisten al hospital, y en cuyo caso sea positivo lo refieren a otro centro.

También confirmó que en los últimos días había recibido 14 pacientes con fiebre a los que se le aplicaron las pruebas indicadas y salieron negativos tanto a dengue como a malaria.

Por otra parte, informó que es probable que aumenten la incidencia en el caso de las afecciones respiratorias.