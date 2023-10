Experto señala las plaquetas no deben usarse en ningún caso de dengue

Las plaquetas no están recomendadas para utilizarse en pacientes con dengue, afirmó el infectólogo pediatra José Brea del Castillo, al indicar que no hay una guía ni de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ni de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que así lo indique.

Sus declaraciones surgen a raíz de informaciones de que el aumento en la demanda de plaquetas estaría relacionado con los casos de dengue.

“En relación al uso de plaquetas preventiva o profiláctica o terapéutica, no hay una guía en Latinoamérica ni de CDC ni de la OMS que recomiende transfusión de plaquetas en ningún momento, ni guías locales recomiendan la transfusión de plaquetas”, explicó el también presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología.

Argumentó que el manejo del dengue sigue siendo el mismo y que la principal causa de la enfermedad es “el choque por dengue”, por lo que el manejo básico es de tener un diagnóstico certero, ya que en la actualidad está el dengue, el dengue con signos de alarma y el grave.

“Ahí el truco está en caerle atrás al paciente por la pérdida de líquido interno que hay y evitar que haga una baja de la presión arterial y eso es lo que se llama choque”, explicó Brea del Castillo, lo que, en su criterio, se maneja con soluciones salina al 0.9% que no tiene un costo importante. Al enfatizar que no se recomienda la transfusión de plaquetas, el especialista expresó que el dengue no es una enfermedad hematológica. No obstante, cuando hay un sangrado importante se debe transfundir sangre fresca o paquete globular.

“Creo que el que maneja esto es el pediatra, el internista, el infectólogo pediatra, el infectólogo de adultos, básicamente. No es una enfermedad hematológica. Fíjate que ya se quitaron el concepto hace doce o trece años de dengue hemorrágico, porque no es la hemorragia la que mata el paciente. Entonces, las plaquetas, los concentrados plaquetarios son costosos, difíciles y no resuelven nada en la evolución del dengue”, apuntó Brea del Castillo. Dijo que, si hay un sangrado importante, el médico debe saber que hay que transfundir, y se transfunde con sangre fresca o con paquete globular como lo dicen todas las guías, pero el uso de las plaquetas no es recomendado prácticamente en la mayoría de los casos de dengue grave o cualquier tipo de dengue.

Cuando usar plaquetas

“Escasísima situaciones se podrían indicar en un dengue grave que esté en intensivo con muchísimas complicaciones, pero en el día a día en el dengue grave nunca las plaquetas son de utilidad, porque realmente el problema del dengue es hemodinámico, es el estado cardiovascular del paciente y no se resuelve con plaquetas. Pueden ser una guía, pero no es el problema del dengue”, apuntó el especialista.

Argumentó que el problema del dengue grave es que empieza a salir líquido hacia afuera de los vasos sanguíneos y ahí baja la presión arterial, y el organismo no puede mandar la suficiente cantidad de sangre al cerebro, hígado, riñón y al corazón y ahí viene la situación.

“Entonces, nada tienen que ver las plaquetas. Totalmente se ha contraindicado la utilización de plaquetas de manera terapéutica o de manera profiláctica, o en todo dengue grave”, manifestó.

Dijo que, en sus lineamientos del año pasado, la OMS no recomienda la utilización ni de plasma, hemoconcentrados ni de plaquetas en dengue.

¿Qué dicen los CDC?

En el portal de la CDC, donde dice que evitar en el tratamiento de dengue, especifica que no use corticoesteroides, no están indicados y pueden aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal, hiperglucemia e inmunosupresión. Como segunda prohibición dice “No dé transfusiones de plaquetas para el recuento plaquetario bajo. Las transfusiones de plaquetas no disminuyen el riesgo de hemorragia grave, podrían provocar sobrecarga de líquidos y hospitalización prolongada”.

Como punto tercero, “no usar solución salina normal al 0.45 %. No se debe administrar, ni como líquido de mantenimiento, ya que se filtra a terceros espacios y puede conducir al deterioro de la ascitis y a derrame pleural”.

La cuarta prohibición instruye para que “no asuma que los líquidos intravenosos son necesarios. Verifique primero si el paciente puede tomar líquidos por vía oral. Use sólo la cantidad mínima de líquidos intravenosos para mantener al paciente bien perfundido. Disminuya los líquidos intravenosos según mejore la situación hemodinámica o la producción de orina del paciente”.