Preocupación se generaliza por afecciones febriles

La incidencia del dengue en el país ha sido latente día tras días. El número de casos aumentan, los hospitales siguen repletos y los ciudadanos evidencia su preocupación ante la situación sanitaria que no parece menguar.

En un recorrido realizado por el Listín Diario a centros médicos del Gran Santo Domingo como el Hospital Materno Infantil Robert Reid Cabral, Hospital Santo Socorro y el Hugo Mendoza, las padres y parientes que se encontraban con sus familiares recibiendo y esperando atención externaron su malestar.

Dilenia Marte, se encontraba en la salida del Santo Socorro con su bebé de siete meses que había dado positivo en dengue. Según contó luego de varios días con fiebre le realizaron a analíticas y salió positivo por lo que recurrió al hospital para ingresarlo, aunque ayer no tenía síntomas febriles, seguía latente su preocupación por la salud del infante, además de que en el hospital la refirieron a otro centro porque no había camillas disponibles para ingresarlo.

“A él me le estaba dando fiebre desde el jueves y vo pensaba que era los dientitos porque ya tiene tiempo de eso. Me le mandaron a hacer análisis y salió positivo y lo traje aquí para que me lo internaran. Ellos me mandaron para otro médico, me dijeron que no, que no hay camillas que están en remodelación y me mandaron al Robert Reid Cabral” expresó Marte.

La madre del infante indicó que no tiene los recursos suficientes para ingresarlo en una clínica, por lo que se le ha dificultado la situación luego de que en el santo socorro no lo pudieran recibir, por lo que optó por llevarlo a su hogar y tratarlo desde allí debido a que la fiebre había cedido.

En este mismo hospital, Ana Ovalles, quien se encontraba con su nieto a la espera de que u recibiera las analíticas para confirmar si se trataba de dengue, ya que él bebe tenía síntomas febriles.

“Me siento preocupada porque ayer paso un caso con este bebé, tenía fiebre y convulsionó y estaba mal, pero ahora estamos esperando los resultados para ver que tiene”, contó Ovalles.

Al igual que Marte y Ovalles, algunas mujeres que estaban acompañando a sus infantes habían recurrido a la emergencia para tratar síntomas diversos como problemas respiratorios, gripe y otras situaciones, aun así, externaron su inquietud respecto a la situación.

Asimismo, en el Hospital Robert Reid Cabral, las madres que estaban con sus hijos en la sala de espera expresaron su inquietud en cuanto a la situación sanitaria, aunque de las entrevistadas ninguna tenía a sus parientes con síntomas de dengue.

Algunas expresaron que se encontraban tomando medidas para la prevención de la enfermedad y que habían visto casos en la comunidad que las mantenían en alerta.

Sin embargo, el departamento de prensa del hospital confirmó que al día de ayer se habían confirmado 61 pacientes sospechosos de dengue, 27 pacientes ingresados por la enfermedad y tres ingresados en cuidados intensivos estables.

Mientras que en el Hospital Pediátrico Dr Hugo Mendoza, Santa Fermín acudió con su hijo de quince años quien tenía más de cinco días con síntomas febriles con la preocupación a flor de piel esperando que sea atendido en el centro de salud.

“Desde el sábado lo estoy llevando al médico porque la fiebre del sábado fue muy alta, entonces le dio como una convulsión, pero ayer me lo inyectaron y no le ha dado más fiebre”, contó con preocupación.