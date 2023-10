Citan deficiencias en la atención a enfermos mentales

En medio de un incremento de los trastornos mentales en el país, los pacientes con estas condiciones siguen viviendo cada día las dificultades de acceso a prevención, consultas, tratamientos e ingresos al momento de requerir una atención especializada y oportuna, exponen diferentes actores del sistema.

Al conmemorarse ayer el Día Mundial de la Salud Mental, el ex director de Salud Mental, Ángel Almánzar, asegura que el país exhibe pocas luces y muchas sombras, debido al incremento de esas condiciones y la congelación y retroceso que ha experimentado la respuesta nacional, con falta de normativas, especialistas, camas y acceso a tratamientos.

La preocupación ha sido expuesta además por diferentes organismos, que han estado visibilizando durante este mes de octubre la creciente tendencia de trastornos y patologías vinculadas a la salud mental en el país y la necesidad de que se ofrezcan mayores respuestas.

Entre esos actores se encuentran la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo y el Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi).

Lo positivo y lo negativo

Para el psiquiatra Almánzar, lo único positivo que puede decirse de la respuesta del país a la atención de la salud mental es la apertura de una línea telefónica de auxilio de parte del Ministerio de Salud Pública, pero todo lo demás es negativo, ya que no se le dio continuidad a un plan nacional de salud mental que debía terminar en el 2022.

Dijo que eso ha provocado que haya menos camas para manejo de pacientes con crisis psicológicas, con algunas unidades de intervención en crisis cerradas, y dentro de las que funcionan, muchas de ellas están en condiciones muy precarias, mientras los altos costos impiden a las familias acceder al servicio en el sector privado.

El país, agregó, sigue con la misma tasa de 1.1 psiquiatra por 100 mil habitantes trabajando en el sector público, cuando las normas indican que debe ser de no menos de 10 especialistas por 100 mil habitantes, a lo que se suma que no hay presupuesto de salud mental y que no se revisan los protocolos y guías clínicas existentes, ni se aprueban nuevos.

Acceso a tratamiento

Con el propósito de hacer visible la problemática, la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo realizó la Semana de la Salud Mental, donde puso de relieve tres necesidades fundamentales.

Citó primero, humanizar la atención en salud mental, llevarla a los entornos familiares, sociales y en general en todos estamentos; considerar la salud mental como cualquier otra consulta, pues es una afección del cuerpo, que no debería ser oculta.

En segundo lugar, aboga para que se pueda abaratar el costo de los medicamentos que tratan las enfermedades mentales y hacerlos más accesibles a los pacientes.

Como tercer aspecto, destaca garantizar que la Seguridad Social incluya y cubra estas patologías como ocurre con otras enfermedades, y promocionar la dignidad en las personas para tratarlos con humanización, calidad y calidez.

Cuidado de la salud mental

Mediante la realización de diferentes actividades, el Codopsi ha estado llamando la atención sobre la necesidad de la promoción y cuidado de la salud mental en el país, manifestando preocupación por los altos indicadores de suicidio, violencia y otras conductas.

La entidad asegura que de una a dos personas se suicidan cada día en República Dominicana, como consecuencia de los problemas de salud mental incrementados tras la pandemia del Covid-19 y que eso viene acompañado de una alerta sobre la violencia generalizada, los feminicidios y otros temas psicosociales que impactan a la sociedad dominicana.

Considera que la pandemia del Covid-19 ha afectado la salud mental de la población en general, dando como resultado que cada día aumentan las cifras de diagnóstico de ansiedad, estrés, depresión, ideas suicidas y su consumación.

Entre las actividades que ha estado realizando el gremio que agrupa a los psicólogos se destacan visitas y encuentros con autoridades de órganos rectores del Estado; charlas y jornadas educativas, parada cívica y para este sábado una Caminata por la Salud Mental, en el Parque Mirador Sur, a partir de las 3:00 de la tarde, lo que se replicará en otras provincias durante el mes.

Salud mental y porte de armas

Asimismo, el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, con motivo de conmemorarse el Mes de la Salud Mental´ y con el objetivo de concientizar a la población, trató recientemente el tema de la Salud Mental y el porte de armas de fuego.

En el encuentro participaron los doctores Liliana Díaz Santana, psicóloga forense; Dulvis Mejía, del departamento de Investigación de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), y el doctor Elías Tejada, del departamento de Salud Mental del Ministerio, quienes destacaron la importancia de contar con un perfil psicológico que les permita lidiar con esa responsabilidad.

Los especialistas hicieron un llamado a la población a evitar utilizar o portar armas de todo tipo, inclusive las llamadas “blancas”. Asimismo destacaron los niveles alarmantes de violencia que persisten en la sociedad de hoy, sumado a factores y situaciones que requieren la ayuda de un especialista de la salud mental.