Reaparece serotipo provoca más dengue en el país

La presencia del serotipo 3 del dengue es lo que está generando una elevación de casos de la enfermedad en el país y una mayor demanda de atención médica.

Este serotipo (DENV-3) no circulaba en el país desde hace varios años y por lo tanto ha encontrado una mayor cantidad de personas susceptibles que no habían tenido contacto con el mismo.

Así lo reveló ayer el viceministro de Salud Colectiva, doctor Eladio Pérez, quien recordó que por lo general en el país el que más ha circulado cada año es el serotipo 2, que ha estado siempre presente en los últimos años.

Explicó que, aunque la severidad de este serogrupo de dengue no es mayor, pero en la actualidad hay mucha población vulnerable que no tiene la inmunidad que tiene frente al serogrupo 2, que siempre ha sido el más presente en territorio dominicano.

El doctor Pérez fue entrevistado mientras participaba en el acto de apertura del del tercer Encuentro Anual de Comunidades Epistémicas 2023 realizado en el país con el tema Tecnologías emergentes y empoderamiento comunitario, organizado por Two Oceans In Health (2OIH).

Santo Domingo y Santiago

Informó que la presencia del serotipo 3 del dengue se identificó en el Gran Santo Domingo y Santiago, entre otras localidades más del país, pero que sin embargo, lo que es el corredor endémico se nota que superó un poco el número de casos esperados a la fecha, pero que aún no ha entrado a una etapa no manejable.

Informó que actualmente el mayor reporte de casos de dengue está en Santo Domingo Norte, donde se están haciendo intervenciones desde el Ministerio de Salud Pública junto a la alcaldía y el Servicio Nacional de Salud, con descacharrización, fumigación y concientización y educación.

Dijo que hay una mayor afluencia de pacientes que están acudiendo a los servicios de consultas de los establecimientos de salud, pero que los parámetros de internamiento se mantienen dentro de lo esperado.

En la región

“Tenemos en el país un serogrupo de dengue en el país el tres, el cual se había encontrado anteriormente, pero tenía ya varios años que no estaba presente, en ese sentido hay mucha población vulnerable”, dijo el viceministro de salud colectiva.

Señaló que el dengue tiene un repunte en toda la región y datos de la Organización Mundial de la Salud indican que República Dominicana es el país que tiene los mejores indicadores.

En 2023, destacó el viceministro de Salud Pública, la región de las Américas ha experimentado un aumento significativo en los casos de dengue. Hasta el momento se han registrado más de 3 millones de nuevas infecciones, superando las cifras de 2019, el año con la incidencia más alta registrada de esta enfermedad en la región con 3.1 millones de casos, incluidos 28,203 casos graves y 1,823 muertes.

Cuatro serotipos

Los cuatro serotipos de dengue son el DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV- 4 que circulan en los diferentes países de América, pudiendo presentarse casos donde circulen todos al mismo tiempo.

Según los expertos, la infección por un serotipo, seguida por otra infección con un serotipo diferente aumenta el riesgo de una persona de padecer dengue grave y hasta morir.

El dengue es transmitido a las personas por la picadura del mosquito Aedes aegyptis que se cría en aguas limpias, sobre todo la que se acumula dentro o alrededor de lo hogares, y las recomendaciones para su control son las de eliminar envases que se conviertan en criaderos, tapar bien el agua que se utiliza para uso doméstico y acudir al médico ante los primeros síntomas de la enfermedad, que inicia con fiebre súbita, dolor detrás de los ojos y de cabeza y malestar general.

Encuentro científico

El encuentro de Comunidades Epistémicas realizado ayer en el país reunió a connotados investigadores, que discutieron en torno a diferentes temas vinculados a la inteligencia artificial, el rol de la tecnología y la ciencia frente a futuras pandemias serán temas de discusión.

Contó con la participación del reconocido investigador doctor Jeffrey V Lazarus, PhD, MIH, MA. director del Grupo de Investigación de Sistemas de Salud en ISGlobal, de la Universidad de Barcelona, España, quien tiene a su cargo la Conferencia Inaugural del evento, con el tema “Método Delphi como catalizador de comunidades epistémicas: abordaje internacional para la respuesta a COVID-19 y futuras pandemias”.

La actividad fue organizada por Two Oceans In Health (2OIH) que es un centro de investigación en salud dedicado a construir conocimiento que empodere a las comunidades en República Dominicana, a través de la Investigación en Salud, Gestión de Datos e Iniciativas académicas, dirigido por los investigadores Eddy Pérez Then y Marija Miric.