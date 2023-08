Nuevo hospital aún no atiende a pacientes

El presidente Luis Abinader inauguró el jueves el Hospital General y de Especialidades Doctor Mario Tolentino Dipp en el municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo y, pese a esto, las instalaciones aún no están habilitadas para el público.

En una visita que realizó este diario a la Ciudad de la Salud, donde se ubica el hospital, se evidenció que el recinto tiene detalles que ultimar, por lo que moradores de la zona norte se quejaron de haber realizado la inauguración que oficializaba la apertura del Tolentino Dipp.

Así fue el caso de Antonio Espinal, de 52 años, que trabaja como chofer de transporte público y quien comentó que al realizar su ruta se fijó en “la algarabía” que se acentuó en la zona al momento de la inauguración, razón que lo motivó a visitar el recinto hospitalario ayer, pero se llevó la sorpresa de que estaba cerrado.

“Yo pasé porque vi la algarabía y el movimiento y ya usted sabe, curioso al fin, dije déjame ir a darme mi vueltecita, pero cuando vengo me dice el seguridad que no se puede pasar y yo me quede, pero y como así señor, ahí él me explicó que aún no está listo y que cree que es hasta la semana que viene, pero no se para qué lo inauguran entonces”, narró Espinal. Este no ha sido el único descontento sobre la apertura, en el mismo tono otros ciudadanos comentaron que anteriormente ese centro médico portaba el nombre de Hospital General Nelson Astacio y consideran que debió continuar identificándose de ese modo.

“En 2009 se le puso el nombre de Nelson Astacio, quien fue un médico que dedicó toda su vida a servir, creó el servicio de Cardiología, fue maestro por generaciones de cardiología, incluso prácticamente abandonó la medicina privada y se dedicó a velar siempre por lo mejor para la salud de la población dominicana, fue asesor de todas las directivas de la antigua Asociación Médica Dominicana y siempre era un hombre con la cabeza bien puesta”, fueron las palabras de Altagracia Guzmán Marcelino, exministra de salud en el país.

Al conversar con este medio, Guzmán Marcelino no dejó a un lado que Mario Tolentino Dipp haya sido un galeno con sus virtudes y bondades; sin embargo, le asombra el repentino cambio de nombre después de haber transcurrido un período de tiempo prolongado. “Sorpresivamente, me entero de que le cambiaron el nombre por otro profesor que, claro, tiene todas sus bondades, ahora Nelson Astacio fue más allá de ser médico”, explicó la especialista en pediatría. Agregó su preocupación por la intención de algunas autoridades por cambiar el nombre de la