Médicos detectan pacientes con Covid e influenza al mismo tiempo

Pacientes con infección de Covid-19 e influenza al mismo tiempo, cuyos síntomas por lo general son similares, están recibiendo con frecuencia médicos infectólogos del país, sobre todo en personas que acuden a sus consultorios en busca de atención médica y al realizar la prueba diagnóstica salen positivos a ambos virus respiratorios.

Así lo aseguró ayer la doctora Clevy Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, quien dijo que también han estado llamando la atención de los afiliados a la entidad, debido a una mayor incidencia del virus sincitial respiratorio y la presencia de pacientes con leptospirosis, una enfermedad que no es tan frecuente en el país.

Dijo que es innegable que en la actualidad el virus del Covid-19 mantiene una alta circulación en el país, lo que se refleja no solamente en la cantidad de pacientes que están recibiendo en la consulta, sino en personas conocidas, que no van al médico porque los síntomas son leves, pero están positivos al virus.

Explicó que meses atrás no recibía ningún paciente con Covid-19 y que en la actualidad atiende un promedio de seis y siete casos nuevos diarios. “Estamos viendo mucho Covid-19m esa es la verdad, la influenza también, tanto influenza A como la B”, dijo Pérez.

Síntomas similares

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología explicó que tanto el Covid-19 como la influenza A y B, provocan fiebre, dolor de garganta, malestar general, congestión nasal y un 30% de los pacientes registran males gástricos, sobre todo diarrea.

No obstante, explicó que en caso de la influenza, el malestar general es mucho más intenso que en el Covid-19 y los pacientes indican que registran un fuerte dolor en todo su cuerpo.

Los médicos sugieren evitar el contacto con agua estancada.ARCHIVO/LD

Leptospirosis

La doctora Pérez dijo que también han estado recibiendo casos frecuentes de leptospirosis, que es una enfermedad producida por la bacteria leptospira y se transmite a los humanos por el contacto con la orina de animales contaminados.

Explicó que le llama la atención porque la leptospirosis no es una enfermedad tan frecuente y en las últimas semanas, en su consultorio, no pasa una semana sin recibir por lo menos un caso de pacientes de Santo Domingo y San Cristóbal, sobre todo personas que no se han expuesto a ríos o aguas encharcadas.

Explicó que entre los síntomas característicos de la leptospira se incluyen los ojos enrojecidos y mucho dolor, predominantemente en la pantorrilla.

Recomendaciones

Recordó que ante el incremento de enfermedades infecciosas, en la primera semana de este mes, la Sociedad Dominicana de Infectología alertó a la población y a los trabajadores de la salud para que tomen las medidas de precaución para evitar el contagio por esos virus.

Indica que las autoridades deben reforzar la vigilancia y notificación de casos, pero también es importante que se adopten medidas como el uso de mascarilla y la adecuada higiene de manos, especialmente en el ámbito hospitalario y en personas de alto riesgo.

Aconseja también incrementar las medidas de higiene en la preparación de los alimentos y la potabilización del agua servida a través de los acueductos por parte de las autoridades, para prevenir las enfermedades gastrointestinales.

Indica que ante el incremento en los diagnósticos de varicela y leptospirosis, que también se ha ido reflejando, exhortan que ante un caso de enfermedad febril, se busque atención médica y se evite la automedicación.

En el caso de lluvias, se recomienda evitar la exposición a aguas contaminadas que pueden contribuir a la transmisión de la leptospirosis y la eliminación de plagas de roedores a nivel domiciliario.