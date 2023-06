Poco a poco suben los casos de Covid-19

Tres años después de que fuera detectado el primer caso de coronavirus en el país, lentamente República Dominicana se vuelve a ver amenazada por un posible rebrote de la pandemia que cambió el ritmo de vida del mundo.

Ayer Listín Diario realizó un recorrido por diferentes hospitales del territorio nacional y constató que el cuerpo médico ha recibido cuatro o cinco pacientes que resultaron positivos al Covid-19; pareciese que se trata de una cifra insignificante, pero los galenos indicaron que dos meses atrás no se registraba ningún paciente afectado del virus.

En el caso específico del hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, los casos se han mantenido dentro de un rango “normal”, pero, la encargada de relaciones públicas del centro de salud dijo que hasta el jueves de esta semana acumulaban dos casos positivos.

En ese mismo centro hospitalario hay una carpa de la Unidad del Área IV de Salud que funciona para realizar pruebas antígenos y PCR a quienes acudan con síntomas.

Rosa Heredia, quien realiza el examen médico, dijo que esta última semana las pruebas se han duplicado.

“Antes solicitaban la rápida para viajes y eso, ahora mismo la que más solicitan es la PCR por síntomas; en estas últimas 24 horas más de 30 personas se han venido a realizar prueba y antes de que incrementara llegaban 10, 15 y así sucesivamente”, explicó Heredia.

La situación fue similar en la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, donde dos jóvenes del departamento de Comunicaciones ofrecieron a este diario un recorrido por las instalaciones y, al conversar con médicos internos y especialistas en epidemiología, se comprobó el leve aumento.

Sin embargo, los médicos aseguraron que “no es nada alarmante”, sobre todo si se entra en la comparación con los casos tratados en 2020 y 2021. “He visto dos casos de Covid, no es visto el gran aumento de la frecuencia, pero sí es cierto que tenía varios meses sin diagnosticar, aunque sea uno o dos por mes, aún no está tan mal”, narró Neuris Alcántara, médico internista de la Ciudad Sanitaria.

Asimismo, Daynniris Tejada, epidemióloga de ese centro de salud, dijo que a nivel interno, unas cuatro personas del personal están positivas al Coronavirus.

perciben aumento

Al conversar con varios ciudadanos durante el recorrido, fue notable que la población está percibiendo un aumento de casos.

En los pasillos de los centros visitados, los ciudadanos no se quitaban sus mascarillas, a pesar de que ya no es obligatorio su uso.

“Yo me la volví a poner, aunque no me la pidan para entrar, porque a mí me da otra vez el Covid y mire, yo no lo cuento, mis dos hermanas dieron positivo y aunque no es nada grave, está volviendo”, dijo Mercedes Rosario.