Médico advierte alto consumo de azúcar acelera envejecimiento

Un elevado consumo de azúcares tiene una acción devastadora en el colágeno de la piel, provocando un envejecimiento con mayor rapidez en los seres humanos.

El azúcar provoca una reacción química denominada glicación, ante el exceso de glucosa, potenciando el deterioro a nivel celular, dañando la estructura de la piel, provocando la rigidez de las fibras de colágeno y elastina, perdiendo así la firmeza y la elasticidad el órgano más grande del cuerpo humano.

Así lo dio a conocer el doctor Derrick DeSilva, un médico internista con más de 30 años de ejercicio, que la mañana del miércoles visitó la redacción de Listín Diario para dar pinceladas sobre un conversatorio que llevó a cabo la tarde de ayer en el Hotel Catalonia.

En su ponencia tenía prevista hablar sobre la epigenética en la nutrición celular, el envejecimiento y cómo influye el uso de los celulares en la salud.

A pesar de que llegó a este diario para invitar al evento, adelantó algunos consejos para mantener la salud y el rejuvenecimiento en las personas.

DeSilva explicó que la mayoría de las personas deciden cuidarse al no ingerir alimentos con grasa, sin embargo, resaltó que el “monstruo” de la piel y la salud en general es la azúcar.

“Hay que comer bien, la gente siempre piensa que la grasa es el problema, pero no, porque el cerebro es 60% grasa, así que si no comes mucha grasa, el cerebro no funcionará bien; el verdadero problema es la azúcar”, dijo el especialista en antienvejecimiento.

El consumo de magnesio, calcio y vitaminas es necesario para el reflejo de una buena salud, pero resaltó que el ejercicio es fundamental para un cuerpo agradecido a los 66 años.

“Hay que hacer ejercicio, hay que moverse, porque eso el cuerpo te lo agradece más tarde. Cuando una persona lleva una vida saludable y decide caminar al menos 30 minutos al día, puede sumar hasta 10 años de vida”, indicó.

Sobre Derrick DeSilva

El galeno ha estado atendiendo pacientes durante los últimos 31 años como médico especializado en Medicina Interna; se ha centrado en integrar las medicinas oriental y occidental, brindando a sus pacientes "lo mejor de ambos mundos".

Durante los últimos años, su pasión ha sido el campo de la medicina antienvejecimiento u óptima, como le gusta llamarla.

Sus cinco puntos de bienestar incluyen la comida que consumimos, las hormonas bioidénticas, nuestro nivel de actividad, los nutrientes que tomamos y, por supuesto, nuestra espiritualidad.