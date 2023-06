Colegio Médico Dominicano corta el paso a los intrusos

Muy atento y vigilante a las frecuentes denuncias de intrusismo en el ejercicio médico profesional que se han estado registrando en el país, asegura que está la Comisión de Ética y Calificaciones del Colegio Médico Dominicano (CMD).

La entidad, integrada por cuatro miembros, ha conocido en el último año y medio, al menos cinco casos de denuncias o quejas de pacientes por mal trato o supuestas mala práctica y por intrusismo profesional entre médicos, mientras el gremio ha sometido a la justicia a tres médicos, nacionales y extranjero, y ha contribuido con el Ministerio de Salud Pública al sometimiento de otros tres, por ejercer violando la ley.

Los detalles fueron ofrecidos en entrevista con Listín Diario por la doctora Miosotte Lazala, presidenta de la Comisión de Ética y Calificaciones del Colegio Médico Dominicano (CMD), junto a sus demás miembros, los doctores Juan R. Soriano, Sania González y Luz Pantaleón, así como el consultor jurídico Sach Jordan Asprea Bucarelli,

Aseguran que en las últimas denuncias del ejercicio de médicos sin exequátur, se ha comprobado que ninguno tiene número de colegiación del gremio.

Interconectado

Explicaron que el Colegio Médico ha sometido tres médicos que ejercen sin autorización, en ellos hay dominicanos y extranjeros, y como gremio ha colaborado con el Ministerio de Salud Pública para el sometimiento de otros tres, a quienes se le emite certificado de que no tienen membresía del gremio. Algunos, explicó Asprea Bucarelli, falsificaron títulos académicos y otros usurparon funciones.

Informó que el CMD gestiona reunión con las autoridades del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, y de Salud Pública, para presentar la propuesta de un convenio de cooperación institucional que permita, a través de una base de datos interconectada, identificar personas que ejercen ilegalmente la medicina y proceder a su sometimiento.

Validez de documentos

Asimismo la doctora Lazala explicó que la comisión de ética realiza investigaciones exhaustivas de cada uno de los expedientes que son sometidos por los médicos para verificar su cualificación y validez de sus documentación antes de otorgarle la membresía al gremio, por lo que ve en los últimos casos de denuncias de ejercicio de médicos sin exequátur, los interpelados no han podido comprobar su número de afiliación al CMD.

La doctora Lazala explica que la Secretaría de Ética y Calificaciones del CMD se encarga de armonizar las relaciones entre médicos, así como casos que surgen a lo externo y que en lo relativo a las cualificaciones para otorgar membresía.

Aseguraron que la posición del Colegio Médico es que todo el que se dedique a esa práctica sea sometido y se le aplique todo el peso de la ley y pidieron a las autoridades de Salud Pública a ser más riguroso en la supervisión de los centros de salud que operan en el país en el sector privado.

Cinco expedientes

Dijo que en su gestión han conocido unos cinco casos de pacientes que acusan a médicos de haber tenido una práctica incorrecta.

entre ellos en las áreas de urología, ortopedia, cirugía general y obstetricia, así como la denuncia de un caso de intrusismo en especialidades, que luego se remitió a la sociedad médica especializada.

Dijeron que muchos de esos casos se han solucionado con conciliaciones entre las partes, porque en muchas ocasiones se trata de falta de comunicación, por lo que no han tenido que llegar al Tribunal Disciplinario del gremio.

Señalaron que los medios digitales han abierto el camino para que las personas expongan sus quejas. Cuando una persona va a presentar una querella por supuesta mala práctica, en las fiscalías lo remiten a esa comisión, para que se investigue, se convoque al médico y llevarlo al tribunal disciplinario que es quien determina o condena si hubo la falta del médico.

Caso Kogland

En torno al caso la señora Elisabeth Silverio, directora del clausurado Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas (Kogland), que supuestamente utilizaba el exequátur de una doctora con nombre parecido, la comisión de Ética del gremio informó que investigó y convocó a reunión a la doctora propietaria del exequátur

Explicaron que ella figura como médico aspirante a miembro del gremio y no como miembro titular porque no ha completado el trámite y se solicitó su presencia para indagar si tiene algún vínculo con Silverio, y que de no ser así entonces el caso sería de una usurpación.

Dijeron que la médico actualmente está convaleciente de una cirugía y que será escuchada cuando se recupere.

Sin exequatur

Señalaron que en los últimos casos que han salido a la luz pública de médicos que ejercen sin tener exequátur, cuando se le pide evidencia se ve claramente que no tienen como mostrar número de colegiación médica, aunque todo médico general, que reciba su exequátur de ley, tiene derecho a su colegiación.

Otra cosa, explican, es una persona que sea médico general, que tenga su exequátur y que falsifique luego títulos de especialidades, cuyos casos son conocidos primero en las sociedades médicas correspondiente y posteriormente presentar la queja en la comisión.