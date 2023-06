Neumólogos reiteran que hay más casos de Covid-19

La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax reiteró ayer sus afirmaciones de que en el país se está presentando un incremento en los casos del Covid-19, aunque señaló que la entidad no se ha referido a que exista una condición de alarma, sino de alerta a la población para que adopte las medidas de prevención.

El presidente de la sociedad especializada, doctor Plutarco Arias, dijo que de los 287 miembros que tiene la Sociedad de Neumología, todos han acogido el comunicado de alerta sobre el aumento de pacientes con el virus en las últimas semanas, y que el único que dice que no es así es el doctor Jorge Marte Báez, director médico de CEDIMAT y asesor médico del Poder Ejecutivo.

“Nosotros no estamos de acuerdo con el titular de portada que habla de alarma, pero como sociedad especializada cumplimos con la obligación de alertar a la población para que adopten los cuidados pertinentes para evitar que los casos sigan en aumento y se presente una situación peor”, señaló el galeno en conversación telefónica con Listín Diario.

Arias se refirió a las contradicciones que han surgido luego del comunicado emitido a finales de la semana pasada por la sociedad, donde hace un llamado de alerta a la población ante el aumento de pacientes con Covid-19 y sugiere que las personas que tienen condiciones vulnerables de salud, usen mascarillas.

Signos leves

Arias dijo que es verdad que los síntomas que están presentando los pacientes afectados son leves, pero que hay que alertar a la población para prevenir problemas que puedan presentarse, con lo cual no se quiere llevar pánico, que no es el interés de los médicos afiliados a la Sociedad de Neumología.

“Nosotros queremos dejar claro que no hemos usado la palabra alarma, sino alerta”, señaló el doctor Arias, al destacar que durante cinco semanas los médicos no veían casos de Covid-19, pero que en las últimas dos semanas los neumólogos han empezado a reportar casos del virus, y puso como ejemplo que este fin de semana sólo él atendió seis casos, además influenza A y B.

Dijo que hay otros neumólogos que han visto hasta 10 casos en un solo día.

Señaló que la Sociedad Neumología y Cirugía del Tórax tiene 287 miembros y que el único que cuestionó el comunicado donde se llama a la población a estar alerta por aumento de los casos de Covid-19, fue el doctor Jorge Marte Báez, y recordó que el deber de una sociedad científica es prevenir en la víspera, antes de que se desate una situación preocupante.

Entiende que si una sociedad científica no hace ese tipo de alertas a la población no tiene sentido, porque todo no puede ser gremialismo.