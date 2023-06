CONAPE apoya liberar a los envejecientes presos

Se estima que en diferentes centros penitenciarios del país hay unos 600 adultos mayores privados de libertad, algunos de los cuales presentan condiciones físicas y de salud que no pueden ser atendidas adecuadamente en esos lugares.

De ahí que el director del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), doctor José García Ramírez, no sólo aplaude la iniciativa de Listín Diario y otros sectores de la sociedad que favorecen sacar de los recintos a privados de libertad en condiciones de precariedades de salud, sino que como organismo se suma a apoyar y buscar soluciones dirigidas a humanizar la realidad de los internos mayores.

Recuerda que la vida de un adulto mayor es difícil y resulta en ocasiones un problema hasta en el propio hogar, por lo que es mucho peor en lugares donde no hay las mejores condiciones para estar, como ocurre con las cárceles, con sus limitaciones.

Dijo que siempre es bueno darle una mano a las personas que están en condiciones vulnerables.

Reveló que en una ocasión se reunió con el diputado Dionicio Rodríguez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a raíz de una denuncia de maltrato a internos mayores que hizo, y luego hicieron visitas a unas cinco cárceles del país, donde se confirmó que en algunos de esos recintos los adultos mayores no estaban recibiendo la asistencia debida.

Dijo que en ese momento vieron adultos mayores en diferentes cárceles y el informe que levantaron señalaba que había adultos mayores con carencias de medicamentos y de servicios de salud no muy completos, por lo que CONAPE ayudó en esa atención.

“En esta ocasión, CONAPE está en la mejor disposición de ayudar a los adultos mayores que están privados de libertad, tal como lo hace en el recinto de Haras Nacionales, donde tenemos instalados médicos, enfermeras y servicios sociales”, dijo el doctor García Ramírez.

El director de CONAPE entiende que, si hay adultos mayores que deben ser desplazados de cárceles, para garantizar calidad de vida mínima necesaria para evitar que se conviertan en más vulnerables, podrían ser llevados a Haras Nacionales, que reúne ciertas condiciones.

Condenas

Sin hogares

El doctor García Ramírez señaló que, aunque no es una información fidedigna, los datos que tienen es que hay alrededor de 600 adultos mayores en recintos penitenciarios, de los cuales algunos han cumplido condena, pero no son recibidos por sus familiares en sus hogares porque la causa que los llevó a esa condición son rechazadas por la sociedad, como son las violaciones sexuales. Otros, explicó, están vinculados a crímenes o asesinatos y no tienen donde ir.