Infectóloga alerta sobre riesgo de aumento de enfermedades prevenibles por vacunas

La infectóloga Virgen Gómez advirtió sobre el resurgimiento de brotes de sarampión y otras enfermedades prevenibles por vacunas en la región, representando un riesgo latente, por lo que ve necesario que en el país se refuercen los programas de vacunación de niños y en los adultos con comorbilidades o con debilidades en su sistema inmunológico

Dijo que el sarampión, rubeola/síndrome de rubeola congénito y paperas son enfermedades inmunoprevenibles y que las vacunas contra esas enfermedades están disponibles en el país y que es importante que la población acuda en busca de esa inmunización.

La especialista recordó que el sarampión es una enfermedad grave que puede inducir a complicaciones como neumonía, queratitis, secuelas neurológicas severas y hasta llevar a la muerte.

Recordó que desde su introducción en 1970, se han administrado más de 500 millones de dosis en más de 60 países, contribuyendo a la disminución de los casos a nivel mundial y a la eliminación de la transmisión de esas enfermedades en Las Américas, avalada y confirmada por la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en el 2016.

Rebrotes importantes

“Lamentablemente han resurgido en nuestro continente, y los países que no las habían eliminado, tienen rebrotes importantes porque muchos padres no vacunan a sus hijos; no completan su esquemas; por la caída importante en las coberturas vacunales, condicionada por la pandemia de COVID-19; por los grupos antivacunas y por las noticias falsas de que produce autismo, entre otro tipo de desinformación”, dijo la especialista.

Brotes de sarampión

Como ejemplo del riesgo de reintroducción del sarampión, citó al Reino Unido que para 2016 y 2017 había eliminado la enfermedad, pero en estos momentos tiene un brote importante que afecta niños y adultos.

Esto ha motivado, dijo, que las autoridades están llamando a que los padres revisen los esquemas de sus hijos y los propios y que completen sus vacunas, porque ya hay transmisión comunitaria.

Desde el 2001

Casos de sarampión

Recordó que en República Dominicana, desde el 2001 no se han reportado casos de sarampión por transmisión comunitaria, y que a pesar de que en el 2012 se reportaron dos casos confirmados de turistas europeos y Canadá reportó un caso secundario en un niño aún no vacunado en su país.

“En estos momentos es imprescindible vacunar a nuestros niños al cumplir su primer año y a los 18 meses de edad por recomendación de OPS/OMS y asumida por el Programa Ampliado de Inmunizaciones”, dijo.

Llamó a las familias a llevar a sus niños a vacunar y completar sus esquemas de inmunización y recordó que cualquier enfermedad puede causar daños importantes en los menores y en adultos con condiciones de comorbilidades.