Colegio Médico Dominicano sostiene que indagatoria por muerte de bebés hay que profundizarla

Para el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Senén Caba, los detalles ofrecidos por el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, en torno a la muerte de recién nacidos en el hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, son muy preliminares, por lo que entiende que la investigación debe seguir profundizándose.

”Nosotros estuvimos ahí como expectantes, le hicimos una serie de preguntas, pero se harán varias reuniones más, todavía no se ha llegado a nada. Es importante que ellos (autoridades) reconocen que hubo problemas, pero hay que seguir profundizando”, señaló Caba.

El dirigente médico dijo que se trata de un problema complejo y que cuando se habla de muertes de niños y de madres se trata de un problema serio que pone “el dedo en la llaga”.

Preliminares

El presidente del CMD fue consultado en torno a informaciones ofrecidas por el Ministro de Salud Pública sobre los primeros resultados de la investigación que se lleva a cabo en el hospital San Lorenzo de Los Mina, tras la denuncia de la muerte de 72 recién nacidos en los primeros tres meses del año, de las que 34 ocurrieron en el mes de febrero.

El doctor Rivera dijo que condiciones propias de la prematuridad influyeron en la muerte de los recién nacidos; que en la revisión que se ha hecho de la data no se determinó que se registrara alteración de la misma, como se había denunciado inicialmente y que en los cultivos realizados no se encontró ningún patógeno que llevara a un brote de infección intrahospitalaria en los bebés ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatal.

Espacio, equipos y mantenimiento

Al advertir que la investigación aún está en curso, el doctor Caba citó problemas de espacios, personal, equipos, inversión y mantenimiento entre las dificultades que afectan la calidad de la atención en los establecimientos de salud de la red pública.

Dijo que es fundamental mejorar la calidad de la atención a nivel nacional.

Mantenimiento Equipos

Señaló que se ha visto que no hay un buen servicio de biomédica o personal de mantenimiento de equipos, ya que muchos son comprados a diferentes fábricas y no aparece quien le dé seguimiento. Son equipos nuevos que envejecen raudamente porque no hay quien los arregle o le de mantenimiento”.

Espacio físico

Además de eso, agregó el presidente del CMD, hay serios problemas con los espacios físicos, son hospitales construidos en otras épocas, cuando no existían esas especialidades como es el caso de neonatología y cuidados intensivos neonatales, por lo que se le ha tenido que habilitar espacios muchas veces inadecuados, pequeños y son centros con alta demanda.

Recursos humanos

Otro inconveniente que afecta la calidad de la atención en la red pública citado por Caba es el de los recursos humanos, porque nadie quiere irse al interior por los bajos salarios que paga el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Descentralización

Dijo que la descentralización que se establece en las legislaciones sanitarias no mejoró, sino que empeoró, porque no se pensó en la calidad de la atención.

A esto se suma, enfatizó, que la inversión es salud en muy baja, con menos del 2% por Producto Interno Bruto (PIB).

“Se descentralizó el dinero, se descentralizaron los cargos, pero no los recursos, siguen siendo pocos, de ahí que se tiene un Ministerio famélico y un Servicio Nacional de Salud que recibe 87 mil millones de pesos, pero no puede hablar de que ha mejorado la calidad de la atención, siguen siendo los mismos indicadores de siempre, tasa de mortalidad materna e infantil altísima, hospitales carenciados, recursos humanos exiguos, salarios malos y un personal poco motivado”, dijo entrevistado por Listín Diario.