Multitud protesta contra proyecto minero en San Juan

En defensa de los ríos, gritando a una sola voz “agua sí, oro no”, el pueblo de San Juan salió a las calles el domingo y envió un mensaje contundente: no a la explotación minera.

La multitud que salió en una marcha-caravana desde el Arco del Triunfo, en San Juan de a Maguana, recorrió las calles del municipio hasta llegar al muro de la Presa de Sabaneta, donde protestaron en rechazo al proyecto minero Romero en la Codillera Central.

El proyecto es una iniciativa de la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp, desarrollada a través de su división en República Dominicana. Consiste en un yacimiento de oro, cobre y plata, con reservas equivalentes a 1.1 millones de onzas, valoradas en unos 5,000 millones de dólares, según la empresa.

Carteles, pancartas, banderas y cornetas acompañaron las consignas que vociferaban los manifestantes: “No queremos aquí lo que paso en Cotuí”, “El agua es un tesoro que vale más que el oro”, decían.

A la manifestación asistió el alcalde de San Juan, Lenin de la Rosa, quien expresó su desacuerdo con el desarrollo de proyectos mineros en la ciudad.

“No queremos un proyecto a corto plazo que ponga en riesgo la vida y la salud de nuestra gente. Me debo a mi pueblo, vamos a marchar de manera pacífica y vamos a mandar una sola voz de que el agua sí, y el oro no”, dijo de la Rosa a periodistas de Telenoticias.

Los carteles que sostenían las personas tenían mensajes en rechazo al proyecto: “Agua vale más que oro”; “No a la explotación. Oro no”; “Agua sí, oro no. El pueblo habló”; “San Juan se respeta. Dile no al oro”; “La tierra se respeta. No se explota. Cuídela”.

La gente se trasladó desde diferentes partes del país, incluyendo Santo Domingo, para participar en la manifestación. Incluso, medios locales reportaron manifestaciones de la diáspora en Nueva York, Estados Unidos.

La multitud marchó hacia la comunidad de Sabaneta, donde se encuentra la Presa de Sabaneta, una de las obras más importante de la provincia. La presa bastece de riego a más de 30.000 hectáreas de cultivo y produce energía hidroeléctrica.

“Esto es una lucha por la vida, nuestro pueblo, nuestro futuro. No es posible que San Juan se convierta en un centro minero, sino, en un centro agrícola, de exportación. Lo que necesitamos es que San Juan pueda exhibir otras mejores condiciones”, dijo uno de los manifestantes.

La manifestación duró más de tres horas.

Al llegar a la Presa de Sabaneta, el ambiente se puso tenso: policías dispersaron a la multitud con bombas lacrimógenas y chorros de agua a presión. También se escucharon disparos, según reportaron medios locales. La zona siempre estuvo bajo un amplio dispositivo de seguridad, conformado por policías y militares.

“Si abren la mina, estamos dispuestos a atrincherarnos en la mina, porque no lo vamos a permitir”, dijo a los medios el dirigente de la Antigua Orden Dominicana, Ángelo Vasquez. “Aquí habrá candela, porque esto es del pueblo dominicano”, agregó.

GoldQuest busca explotar los minerales mediante minería subterránea, argumentando que tendría menor impacto ambiental que la minería a cielo abierto. Pero distintos sectores sociales, principalmente de San Juan, advierten sobre posibles riesgos ecológicos y ambientales en la zona.

El proyecto, sin embargo, no está aprobado por el Estado para explotación.

La decisión aún depende del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La empresa está desarrollando los estudios técnicos para determinar si el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental y social.

Se espera que en agosto presenten los resultados de ese informe, según han explicado ejecutivos de la empresa.

Para la construcción y puesta en operación de la mina —en caso de aprobarse su explotación— la empresa requerirá una inversión adicional estimada en 300 millones de dólares. Según han dicho sus ejecutivos, la mina estaría en operación durante ocho años.

Estudios científicos

Cualquier decisión sobre el proyecto minero Romero debe basarse en estudios ambientales, aseguró el jueves el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

“Es importante que se complete el debido proceso, que implica realizar los estudios medioambientales que determinen la viabilidad o no desde el punto de vista medioambiental”, explicó el funcionario.

“En minería no se pueden tomar decisiones más allá de la ciencia. La ciencia es lo que debe determinar”, agrego Santos. Y siguió: “Estas cosas no son al ojo por ciento, es de manera científica que se debe realizar. Y eso es lo que debe arrojar el resultado”.

Santos también señaló que la minería puede generar beneficios, pero reconoció la necesidad de fortalecer esos beneficios en las comunidades involucradas.

“Creo y reconozco que hay que seguir fortaleciendo los beneficios que deriven las comunidades de la minería. Yo creo que eso es un tema que perfectamente podemos seguir trabajando”, dijo.