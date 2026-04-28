Nueve personas han fallecido en inundaciones durante temoporada de lluvias

Desde la madrugada del miércoles 8 de abril se han registrado lluvias torrenciales en distintas partes del país por las incidencias de vaguadas.

Las lluvias han llevado al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) a colocar de manera constante a diferentes provincias bajo los tres tipos de alerta que emite la institución: verde, amarilla y roja.

La situación, que se ha mantenido en la nación durante el mes de abril, ha provocado inundaciones, cortes eléctricos, desplazamientos, suspensiones de clases y muertes.

Conforme a informaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), de la Defensa Civil y reportes periodísticos, al menos nueve personas han perdido la vida por la circunstancia; entre ellas se encuentran ocho de nacionalidad dominicana y una de origen haitiano.

Los decesos fueron registrados en el Gran Santo Domingo, Puerto Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel y Montecristi.

El 8 de abril, día donde el Gran Santo Domingo estuvo más afectado por los aguaceros, el COE confirmó la muerte de una niña de un año y ocho meses por la caída de un muro en el municipio de Los Alcarrizos.

En esa misma fecha fue localizado el cuerpo de un joven de 16 años luego de ser arrastrado por una cañada en Santo Domingo Oeste.

Días después, el 13 de abril, los aguaceros que afectaron al municipio de Villa Altagracia (San Cristóbal) provocaron las muertes de una menor de 7 años y un joven de 19 años que cruzaba el río Cabuya montado en un caballo.

Al día siguiente, la Defensa Civil reveló que recuperó los cuerpos sin vida de un niño de tres años, en Puerto Plata, y de un joven de 32 años, en Los Corozos, municipio Pedro Brand.

El menor fue localizado en la comunidad de Pancho Mateo, en Montellano. Por otro lado, el joven fue arrastrado por el río Haina, en la comunidad Los Corozos.

De igual forma, el organismo confirmó el 22 de abril la recuperación en Monseñor Nouel del cuerpo de un joven de 22 años de nacionalidad haitiana que habría desaparecido en las aguas del Río Yuna.

Por último, el 27 de abril, dos cuerpos sin vida fueron encontrados en la región Noroeste del país, luego de las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Uno de los fenecidos era Elvis Rafael Jiménez y fue encontrado en el canal Roselia, en el distrito municipal de Villa Elisa (Montecristi).

El otro cuerpo fue localizado en las aguas del río Yaque del Norte, en el municipio de Castañuelas.

Prevenciones

El COE tiene, por ahora, bajo alerta amarilla las provincias de María Trinidad Sánchez, La Vega y Santiago. En verde se encuentran Santiago Rodríguez, Espaillat, Duarte, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Peravia, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y Puerto Plata.

Además, un informe enviado a los medios de comunicación por parte de la entidad desveló daños por las “fuertes lluvias registradas” en Santiago durante las últimas horas.