La caída de "Macho": De la cancha de baloncesto a prófugo por asesinato en Santiago

El 24 de enero de 2020, el club de baloncesto Sameji presentó, a través de su cuenta oficial de Instagram, el equipo que lo representaría en el Torneo Superior de Baloncesto de Santiago, en su versión número 40, con la meta de conquistar la corona número 10.

En la publicación, acompañada de una fotografía grupal, la organización mencionaba a los jugadores que integrarían su plantilla para esa temporada.

Entre los nombres citados figuraba Jhovanny de Jesús Metz Cruz. “Macho”, como era conocido en el ámbito deportivo, aparece además en otras imágenes difundidas en redes sociales vistiendo la camiseta del Sameji con el número 11, en una sesión fotográfica en la que posa con el uniforme oficial del club.

El joven no era un simple jugador, era parte de la selección del club en ese año, logrando vestirse con la camiseta oficial del torneo.

Metz Cruz era parte del equipo de baloncesto que representa Savica, Mejoramiento Social y El Ejido. En este último lugar es donde de acuerdo a testigos operaba su empresa Inversiones Metz.

Versiones del club

Buscando conocer más sobre su trayectoria deportiva, Listín Diario consultó a Miguel Balaguer, quien a la sazón era gerente del club, y este explicó que no recuerda a Metz Cruz como jugador ni tiene constancia de algún vínculo con la organización, esto pese a que hay fotografías y vídeos que validan su participación, y que el mismo club lo menciona como parte del equipo.

Este es "Macho", con el número 11 en su uniforme del club SAMEJI.LISTIN DIARIO

De igual modo, Joerinson Duvelsie, actual gerente del club, indicó que ocupa esa posición desde el año 2023 y que durante su gestión no tiene referencia de que esa persona haya formado parte del equipo.

Primera vez en el banquillo

Tres años después de ser parte de la selección de baloncesto del club Sameji, en enero de ese año, fue vinculado inicialmente a un incidente bajo investigación por la fiscalía de homicidios en Santiago.

Sin embargo, su perfil de peligrosidad cobró mayor relevancia en mayo de 2023, cuando enfrentó cargos por Asociación de Malhechores y Tentativa de Homicidio tras participar en un tiroteo en el sector El Ejido, donde resultaron heridos un sargento de la unidad SWAT y su sobrino.

A pesar de que en la escena se recolectaron 23 casquillos de bala y de la gravedad de las lesiones causadas, el tribunal le otorgó en aquel momento libertad bajo garantía económica y presentación periódica; hoy, mientras el principal acusado se encuentra prófugo, el Ministerio Público solicita para sus acompañantes prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo por el asesinato del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada.

Señalado como autor material

Seis años después, Metz Cruz es señalado por el Ministerio Público como el presunto autor material de la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, en un hecho ocurrido en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago.

El expediente de solicitud de medida de coerción establece que el imputado encabezó la persecución contra la víctima, quien se desempeñaba como chofer de un camión recolector de basura. Según el documento, al llegar al recinto judicial, Metz Cruz habría escalado el vehículo para ejecutar la agresión.

"De inmediato, el imputado Jhovanny de Jesús Metz Cruz le infringió una estocada con un arma blanca tipo cuchillo, por la pierna hacia la víctima, la cual le produjo una herida de tal magnitud que le ocasionó un shock hemorrágico irreversible que le produjo la muerte", señala el ministerio público en su escrito.

Uno de los elementos utilizados por el Ministerio Público para identificar a Metz Cruz es el testimonio de Jeury Alfredo Hernández Filión, quien reconoció la motocicleta utilizada por el imputado al momento del hecho.

"Una (1) motocicleta de color negro, con diseño de color amarillo con verde en el tanque, marca Boxer BM150, la cual fue la motocicleta que utilizó el imputado Jhovanny de Jesús Metz Cruz al momento de los hechos, la cual fue reconocida por el testigo Jeury Alfredo Hernández Filión."

Asimismo, ha sido vinculado a una estructura identificada como “Inversiones Metz”, señalada como una empresa de préstamos, que operaban desde el sector El Ejido, aspecto que figura dentro de las líneas de investigación preliminares.

Actualmente, Metz Cruz se encuentra prófugo y es activamente buscado por las autoridades bajo orden de arresto.

Vinculación de su hermano

El expediente también detalla la participación de su hermano, Kevin Francisco Metz Cruz, quien fue arrestado y permanece bajo custodia.

De acuerdo con la acusación, ambos actuaron de manera conjunta durante el hecho, interceptando a la víctima e impidiendo su escape.

"Se desmontaron los imputados Kevin Francisco Metz Cruz y Jhovanny de Jesús Metz Cruz... y rápidamente se acercaron hacia el camión", indica la instancia, que también señala a Kevin entre quienes incitaban la agresión.

La audiencia para el conocimiento de medida de coerción está prevista para el próximo lunes en la mañana en el Palacio de Justicia de Santiago.