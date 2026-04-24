Acusados de asalto y crimen en Plaza Gómez Díaz de Santiago podrían quedar libres

El abogado Russel Aracena advirtió este miércoles que el proceso judicial por el asalto en la Plaza Gómez Díaz, donde perdió la vida una mujer y resultaron heridas otras dos personas, podría colapsar.

Según el jurista, si el Ministerio Público no deposita la acusación formal en las próximas 48 horas, los imputados Yordy Parra López y Luis Ramón Martínez quedarían en libertad por vencimiento de plazo el próximo 25 de este mes.

El jurista Russel Aracena alertó que el caso ocurrido en la Plaza Gómez Díaz podría quedar impune si el Ministerio Público no deposita la acusación dentro de los dos días restantes del plazo legal.

Señaló que, pese a que el tribunal otorgó una prórroga de dos meses tras cumplirse la medida de coerción inicial, aún no se ha presentado el acto conclusivo.

Aracena cuestionó que el expediente, que ya presentaba avances significativos, haya sido retrasado por decisiones internas que extendieron las investigaciones sin resultados concretos.

“Estos son los casos que se estancan por injerencia. La Fiscalía de Homicidios tenía el expediente listo, pero la magistrada Johanna García pidió tiempo para investigar otros elementos que desconocemos. Ahora no tenemos ni una cosa ni la otra; estamos en el aire”, denunció el profesional del derecho.

El hecho ocurrió la noche del 15 de noviembre del año pasado, cuando los imputados Yordy Parra López y Luis Ramón Martínez irrumpieron en la Plaza Gómez Díaz para despojar de sus pertenencias a los presentes.

En el incidente perdió la vida Jennifer Altagracia Rodríguez González, de 36 años, y resultaron heridos un teniente coronel y otro ciudadano.

Durante el intercambio de disparos con el oficial que intervino para frustrar el asalto, ambos atacantes resultaron heridos, lo que facilitó su captura.

El 27 de noviembre del mismo año, la jueza Iris Borgen, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, les impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, plazo que está a punto de expirar de forma definitiva.