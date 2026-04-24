50 años de la Diócesis de Barahona

La Diócesis de Barahona con una extensión de 7 mil 35 kilómetros cuadrados, integrada por cuatro de las provincias con mayores índices de pobreza arriba a 50 años orgullosa de los tres obispos que ha tenido, plenamente entregados a la solución de los problemas de una región que apunta al desarrollo turístico.

Fabio Mamerto Rivas Santos, Rafael Leonidas Felipe Núñez, ambos fallecidos, y Andrés Napoleón Romero Cárdenas, el actual, han marcado a los moradores de las provincias Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, donde exhiben con orgullo a estos tres cibaeños que conquistaron los corazones de los habitantes de esta parte del suroeste.

Monseñor Fabio Rivas fue designado por el Papa Pablo Vl, el 24 de abril de 1976, mientras era Director del Noviciado salesiano de La Vega, la provincia donde nació. Se convirtió en el primer obispo de la naciente Diócesis con sede en Barahona, la cual formaba parte de la de la Diócesis de San Juan cuyo obispo era entonces monseñor Thomás O´Reilly.

En medio de una desbordante alegría, Mamerto (como preferían llamarle en el sur) fue consagrado el 28 de agosto de 1976, durante una ceremonia que encabezó el Cardenal Octavio Antonio Beras Rojas y a la que asistió el entonces vicepresidente de la República Carlos Rafael Goico Morales. Monseñor Rivas tenía entonces 44 años, el más joven de todos los obispos del país.

en motor y sin cuello romano

María Felicia Fermín con siete décadas en la Iglesia llegó a Barahona en 1979 junto a las religiosas Ana Betances, de Santiago, y Argelia Estévez, de La Vega. Dice que a todas les impactó la sencillez de monseñor Fabio Rivas.

“Vestía sin cuello romano y se movía en un motorcito verde 70, hasta que unos amigos le convencieron para que lo dejara y le regalaron un vehículo que se negaba a aceptar”, recuerda.

Monseñor Romero Cárdenas durante un reconocimiento a su sucesor monseñor Rafael Felipe.

En su labor episcopal, le acompañaron varios jóvenes barahoneros, entre estos Nelson Núñez, Pedro Cornielle, Nelson Fernández y Salvador Samboy, entre otros.

orígenes de la diócesis

Varios sacerdotes habían promovido en Barahona la creación de la Diócesis, entre estos Camilo Boesmans de la parroquia Cristo Rey, Valentin Narcise, Ignacio Ozmec y los misionaros de la Congregación Inmaculado Corazón de María (CICM), Estanislao, Geraldo, David Currán, Bernardo, Lucas y otros líderes religiosos, que trabajaron además en la fundación de Radio Enriquillo, iniciativa para la educación bíblica.

primer sacerdote

El padre Julio Féliz Acosta es el primer sacerdote nativo de la Diócesis. Se ordenó en junio de 1977, tras finalizar su tesis en teología, en San Cugat del Valles, provincia de Barcelona, Cataluña. “Estaba afanado por llegar a mi recién creada Diócesis”, cuenta Julín, como le conocen en la región.

Dice que nunca olvidará su primera misa, en Cabral, donde nació, y que recibió la ordenación departe de monseñor Fabio Rivas, en una enrramada de palma. Asistieron Monseñor Príamo Tejada, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo y el obispo de San Juan, Tomás Reilly.

Monseñor Fabio Mamerto Rivas, primer obispo de la Diócesis de Barahona.

una obra para siempre

El Padre Marco Pérez, nativo de Duvergé, con 25 años en el sacerdocio, rector de la UCATEBA y quien sustituyó al padre Cecilio Espinal, quien pasó a ser rector de la PUCAMAIMA de Santiago, recuerda que en la gestión de Mamerto Rivas se gestaron proyectos de gran trascendencia.

Cita dentro de estos el Instituto Católico Tecnológico de Barahona (ICATEBA), en 1995, mediante decreto 231 del Poder Ejecutivo cuyo primer rector fue el padre Ángel Cuevas. En agosto del 2004. Esta academia adquirió categoría de universidad mediante el decreto 774 y pasó a llamarse UCATEBA.

Este centro docente, con una matrícula superior a los 5 mil alumnos, ha formado más de 9 mil profesionales en diversas áreas, a nivel de licenciatura, post grado y maestría. Tiene programas de doctorado vinculados a universidades españolas, cubanas y dominicanas. En este último caso con la PUCAMAIMA de Santiago.

por última vez en la diócesis

La última actividad, siempre recordada por los feligreses de esta región, fue para el 40 aniversario de la Diócesis. Desafió las dolencias que le aquejaban y se trasladó desde Jarabacoa para participar de estos acdtos a los que asistieron cinco obispos, decenas de sacerdotes y cientos de feligreses.

Recordó anécdotas de sus inicios: “Me mandaron a buscar de la Nunciatura y el Nuncio me dijo. Eres demasiado joven”, recapituló en medio de risas monseñor Fabio Rivas, quien se caracterizó por sus férreas críticas en defensa de la región.

el padre ángel

Para el párroco de la Catedral, padre Ángel Cuevas, quien llegó a Barahona hace más de cuarenta años, lo más importante de la Diócesis, además de la evangelización, han sido los aportes en impulsar el desarrollo de la región, a través del sector educativo.

Cuevas, quien también dirige a Radio Enriquillo, (emisora de la Diócesis con medio siglo), dice que en esta gran historia se resalta el trabajo de la parroquia Cristo Rey, la cual define como líder de la región, previo a la creación de la Diócesis.

el segundo obispo

Monseñor Rafael Leonidas Felipe Núñez (Fello), nativo de Villa Tapia, provincia hermanas Mirabal, fue el segundo obispo de la Diócesis designado por Juan Pablo ll, el 7 de diciembre de 1999. Se consagró el 22 de enero del 2000 en un acto que encabezó el arzobispo Nicolás de Jesús López Rodríguez con la asistencia del presidente Leonel Fernández.

Rector del Seminario Menor San Pío X de 1972 a 1978. Se especializó en Pastoral Juvenil en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Diplomados en Liturgia, Pastoral Vocacional y Formación para Seminarios Mayores.

Monseñor Felipe Núñez, a quien el Senado le reconoció por su labor pastoral, encabezó Junto a Freddy Pérez Espinosa, líder religioso fallecido, la Comisión Permanente de Desarrollo de la Región Enriquillo la cual propugnaba por la construcción de la presa Monte Grande a la que este obispo llamó el metro del sur.

Dirigió la diócesis durante 15 años orientados a la solución de las inundaciones del lago enriquillo, construcción de la carretera Cibao-sur, presa Monte Grande y al ecoturismo en Pedernales. Al igual que su antecesor, recorrió palmo a palmo la región y se ganó el cariño de los moradores de esta parte del suroeste por su sencillez y trato afable.

En el 2015 pasó a ser obispo emérito. Le sucedió monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas. Posteriormente, el 10 de septiembre de 2016 el Santo padre le nombró Administrador Apostólico de la Diócesis de San Pedro de Macorís. Falleció en Santiago, a los 87 años, el 10 de diciembre de 2025. Sus restos, al igual que los de monseñor Mamerto Rivas, descansan en la catedral de Barahona.

monseñor romero cárdenas

Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, de San Francisco de Macorís, nació el 24 de junio de 1967. Fue designado obispo por el papa Francisco el 23 de febrero del 2015. Tomó posesión el 25 de abril de 2015, durante una ceremonia que encabezó el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y a la que asistió el entonces presidente Danilo Medina.

Plantea que el primer gran regalo a la diócesis fue la designación de Monseñor Fabio Mamerto Rivas de quien dijo tuvo como punto luminoso la creación del Instituto Católico de Barahona (Icateba), convertido luego en universidad, un proyecto para llevar adelante el desarrollo de la región.

Egresado de la Gregoriana de Roma, magna cum laude en teología bíblica, Romero Cárdenas plantea que el conocimiento da luz e ilumina para transformar. Define la Diócesis como un laboratorio para los misioneros y plantea que esta región tiene sus encantos y desafíos. Resalta que la misión de ser obispo es desafiante. “La gente te ve como padre, orientador y formador. Es una responsabilidad que labra el alma y un hermoso desafío espiritual”, destaca el líder religioso.

Dice que 30 sacerdotes, dentro de estos nueve nativos, conforman la Diócesis que sirven en 25 parroquias. Plantea la necesidad de crear otras.

Considera que deben organizarse estructuras educativas para hacer más efectiva la misión. En ese contexto plantea que el rol de la iglesia es el desafío de acompañar al pueblo en el proceso del turismo en la zona. “Debemos trabajar con la niñez y la juventud para que la llegada de esta actividad no deteriore los valores”, resalta.

“Estoy contento y agradecido de la gente de aquí, hay un cariño único, el buen corazón de los sureños engancha”, dice Romero Cárdenas quien considera la región como su casa.