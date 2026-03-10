Ratifican coerción en caso Stephora

El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó ayer la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, ahogada durante una excursión escolar.

El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.

Las acusadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa. La menor murió en la Hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, Santiago de los Caballeros, durante una actividad recreativa organizada por el centro educativo.

A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdemar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.

El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.

“Ni siquiera se incluyó al presidente del colegio Leonardo Da Vinci ni a los propietarios de la Hacienda Los Caballos, quienes tampoco habrían cumplido con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y la Defensa Civil”, expresó.

Valdemar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.

Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.

En medio del dolor, la madre de la menor fallecida, Loveli Raphael, salió de la sala de audiencia visiblemente afectada y entre lágrimas expresó que lo único que desea es que se haga justicia por la muerte de su hija.

La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.

De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.

La abogada explicó que la corte evaluó los argumentos presentados antes de ratificar la medida de coerción.

“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.

Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.