Quedan 7 heridos recuperándose de accidente de autobús turístico

Siete pacientes se recuperan en centros de salud de La Romana, tras el accidente del autobús turístico ocurrido el pasado domingo; otros cuatro reciben atenciones en Santo Domingo.

La gobernadora Ivelisse Méndez informó que cuatro de los heridos se restablecen en el Centro Médico del Central Romana y tres en el Hospital Municipal de Villa Hermosa; otros cuatro fueron trasladados al hospital Marcelino Vélez de Santo Domingo, donde reciben cuidados especiales, por lesiones en diversas partes del cuerpo.

Un aspecto importante de lo ocurrido fue el manejo de todos los ajuares y objetos personales de los involucrados en el imprevisto.

El autobús dio varias vueltas al perder el control en La Curva del 10 de Cumayasa, en la Autovía del Este.

Inicialmente, se reportaron dos muertos y 18 heridos. Las víctimas fueron identificadas como Collen Fullerton, de 67 años, y Kym Lafantasie, de 57 años, quienes perdieron la vida a consecuencia del siniestro registrado en el autobús que transportaba alrededor de 20 turistas.

Los informes indican que el autobús sufrió un deslizamiento en el lugar, cuando circulaba a alta velocidad. Todos los turistas que viajaban habían llegado al país a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y se dirigían hacia destinos hoteleros en Juan Dolio, Boca Chica y Santo Domingo.

El accidente ocurrió en la conocida curva del 10 de Cumayasa, un tramo de la Autovía del Este que conecta importantes polos turísticos del país y que ha sido escenario de otros incidentes viales.

Poco después del accidente, los heridos fueron trasladados a diversos centros y recibieron atenciones supervisadas y gestionadas por la gobernadora Ivelise Méndez, quien actuó muy diligente y oportunamente tras lo ocurrido.

Méndez explicó que la embajada de Canadá hizo las gestiones y protocolos que se deben seguir para el traslado de los cadáveres a ese país y que, a pesar de la tristeza por lo ocurrido, reconocen los esfuerzos y actuación oportuna de las autoridades dominicanas, tras el imprevisto.

El chófer del autobús, Juan Pablo Villar, de la empresa Transporte Ismael, resultó herido y actualmente recibe atenciones médicas en una clínica de La Romana, según informaciones oficiales.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, mientras continúan las atenciones a los lesionados y el acompañamiento a los familiares de las víctimas.