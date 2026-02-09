Leonel Fernández y el gobierno cierran filas contra informe de la CorteIDH

El expresidente Leonel Fernández calificó como un “desatino” el reciente informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre las políticas migratorias dominicanas, denunciando que el organismo intenta presionar al país para vulnerar su soberanía constitucional en materia de nacionalidad.

Mientras tanto, seguido de la posición de Fernández, y a la par de estas críticas internacionales, el gobierno ha fijado la posición del Estado frente al colapso institucional en Puerto Príncipe

Durante una jornada de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en la provincia de Santiago, el doctor Leonel Fernández aseguró que la CIDH ha mantenido históricamente una visión distorsionada sobre la realidad dominicana.

La defensa de Fernández se suma así a un consenso nacional que prioriza la seguridad nacional y la modernización del campo (mecanización), frente a una comunidad internacional que, según el líder político, sigue sin entender la complejidad de la crisis en la isla.

“En múltiples ocasiones hemos respondido a esos desatinos. En un momento hasta nos querían presionar para que modificáramos la Constitución y no pudiéramos establecer el concepto de nacionalidad conforme a los criterios soberanos a los que la República Dominicana tiene derecho”, afirmó el exmandatario a LISTÍN DIARIO.

Para Fernández, el rechazo a las políticas migratorias actuales por parte de la Comisión no es una novedad, sino una constante que ignora el derecho del Estado a regular su territorio.

El detonante de estas declaraciones es un comunicado de la CIDH, emitido este febrero de 2026, donde el organismo eleva su “preocupación” por lo que considera prácticas discriminatorias y perfiles raciales en las deportaciones masivas.

Por su parte, la República Dominicana exhortó a Haití a preservar la cohesión institucional y a mantener el respaldo al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, quien asume el mando tras la finalización del mandato legal del Consejo Presidencial de Transición (CPT).

El CPT entregó el poder al primer ministro Fils-Aimé sin haber logrado celebrar los comicios presidenciales ni frenar la violencia de las bandas criminales durante sus casi dos años de gestión.

El CTP tenía como misión celebrar elecciones para que el pueblo haitiano eligiera a un presidente democráticamente. Sin embargo, ante la falta de comicios y el tenso clima de inseguridad, el país ha quedado atrapado en una especie de agujero negro institucional.

“El Gobierno dominicano, ante la coyuntura política que atraviesa Haití, exhorta al liderazgo político haitiano a preservar la cohesión institucional y a mantener el respaldo al gobierno encabezado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé a partir de este 7 de febrero”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) mediante un comunicado.

Los puntos críticos señalados por la CIDH incluyen la exigencia de documentación (identificación, carta de trabajo y prueba domiciliaria) en el Servicio Nacional de Salud (SNS) para migrantes y denuncias sobre centros de retención con condiciones supuestamente incompatibles con la dignidad humana.

El organismo alega que las tensiones históricas y el pasado colonial influyen en la persecución de personas haitianas y dominicanos de ascendencia haitiana.

Alegatos de la CIDH

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) viene recibiendo información desde abril de 2025 sobre la implementación de medidas migratorias que buscan, entre otros objetivos, reforzar la seguridad de la frontera, incrementar el número de agentes migratorios, ampliar la eficiencia de las deportaciones, así como establecer un protocolo para controlar la afluencia a los hospitales públicos de personas en situación migratoria irregular.

Este protocolo tendría por objetivo que el personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) exija, a las personas que requieren ser atendidas, identificación, carta de trabajo en el país, y prueba domiciliaria.

En caso de no contar con los documentos mencionados, recibirían atención médica, pero serían expulsadas inmediatamente luego de la recuperación.