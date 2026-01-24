Yeni Berenice inaugura Fiscalía de La Vega, una sede independiente del Poder Judicial

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, inauguró este sábado la Fiscalía de La Vega, convirtiéndose en la primera entidad persecutora del país con un edificio independiente del Poder Judicial.

Se trata de la primera ocasión en la que el Ministerio Público establece una Procuraduría Fiscal separada físicamente de las instalaciones judiciales, explicó Reynoso.

Las nuevas oficinas, ubicadas en la calle García Godoy, incorporan un sistema de digitalización integral de los expedientes, lo que permitirá un manejo completamente electrónico de los casos.

La procuradora fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, explicó que esta transformación tecnológica permitirá a los fiscales acceder a los expedientes desde cualquier punto.

“A partir de hoy la fiscalía de La Vega operará el cien por ciento en forma digital en interoperabilidad con el Poder Judicial a través de la plataforma Acceso Digital”, dijo Garcia.

La magistrada informó, además, que los fiscales pertenecientes a estas jurisdicciones no utilizarán expedientes físicos durante las audiencias.

“Hemos alcanzado la digitalización completa de nuestros archivos, en un esfuerzo no solo por mejorar la eficiencia sino también que reduce costos operativos y proporciona mayor acceso a la información en tiempo real”, aseguró.

García señaló que el nuevo edificio permitirá la unificación de los servicios de la fiscalía, concentrando en un solo espacio la recepción de denuncias y querellas, así como la emisión de certificaciones de no antecedentes penales.

“Desde estas instalaciones se servirán todos los requerimientos que haga la ciudadanía”, puntualizó.

Humanización de los servicios

Reynoso indicó que la apertura de esta sede responde a una necesidad real del sistema de justicia y no a un interés institucional superficial.

“Necesitamos esta nueva sede, no por vanidad institucional, sino por una necesidad humana: una tutela más efectiva de los derechos de las personas”, expresó.

Destacó que la nueva sede representa un reconocimiento al personal del Ministerio Público que sostiene el trabajo diario de la institución.

“Precisábamos de un espacio que no solo albergue oficinas, sino que simbolice la dignidad del servidor público que entrega su vida en esta causa”, afirmó, al tiempo que recordó que la labor de la institución está centrada en la ciudadanía.

“Nosotros trabajamos por y para las personas. No hacemos un favor, brindamos un servicio y tutelamos derechos de las personas”, añadió.