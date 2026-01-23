Madre de Brianna Genao: “Aunque tus pasos no estén conmigo, mi amor te busca en cada amanecer”

“Aunque tus pasos no estén conmigo, mi amor te busca en cada amanecer”, es parte del mensaje que difundió en redes sociales Yessica González, madre de Brianna Genao, una niña de tres años que desapareció en Barrero, provincia Puerto Plata.

El mensaje de González estuvo acompañado por un audiovisual que muestra a la pequeña realizando diferentes actividades junto a sus familiares.

“Vives en mi oración, en mi esperanza, y en cada latido que no se rinde. Aunque el silencio duela, mi corazón te llama y espera tu regreso”, también indica en la publicación.

Brianna Genao desapareció el 31 de diciembre de 2025 en Barrero y desde entonces la noticia ha conmovido a diferentes partes de la nación por la complejidad que ha presentado la situación.

Conforme a varias versiones, Genao fue vista por última vez alrededor de las 5:00 de la tarde mientras jugaba con otros niños en una vivienda de dos niveles de color verde en la comunidad de Barrero, cerca de la casa de su abuela materna donde ella vacacionaba.

No hay respuestas

Las horas pasaron a ser días y los días se convirtieron en semanas para los familiares de Genao, que han observado a diversas autoridades, entre ellas a la Oficina Federal de Investigación (FBI), y medios de comunicación acercarse a la comunidad donde residen. Sin embargo, todavía no han recibido una respuesta concisa del paradero de la criatura.

Incluso, tres semanas después del hecho, la presencia de rescatistas en el área ha disminuido, debido a que solamente dos permanecen en el lugar donde se llevaron a cabo parte de los operativos de búsqueda, según constataron periodistas de este medio.

Además, la Organización International de Policía Criminal (Interpol) colocó el caso en alerta amarilla.

De acuerdo a la organización, una notificación amarilla es una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida, la cual se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones o desapariciones inexplicadas.