Autoridades no dan informaciones oficiales a la familia, según padre de Brianna

A seis días de la desaparición de la niña Brianna Genao, el padre de la infante, Carlos Manuel Genao, llegó a Puerto Plata al lugar de los hechos, luego de permanecer detenido bajo investigación.

Según cuenta el padre de la menor, a la fecha aún no le han dado ninguna respuesta positiva del avance de la búsqueda.

Genao explicó que se encontraba en la búsqueda cuando se lo llevaron detenido para realizarle unas preguntas, pero lo mantuvieron detenido para investigación por dos días y medios juntos a tres personas más, y luego fue liberado por falta de pruebas junto a su hermano.

Asimismo, expresó que en ningún momento recibió maltrato de parte de las autoridades.

Carlos Manuel dijo que se encontraba en su casa en Barrero, Navarrete, cuando sonó el celular con una llamada de la abuela materna de la niña a las 8:30 de la noche para informarle que su hija había desaparecido.

“Ella me llamó y me dijo, la niña desapareció. Más nada”, expresó consternado el padre de la menor.

De igual forma, sostuvo que la niña permanecía al cuidado de la abuela materna por acuerdo voluntario pero que, él se encarga de los gastos de la niña y lo que necesite.

El padre se dirigió a la zona donde despareció la niña para poder informarse de lo que estuviese pasado ya que nadie le dice nada y se encuentra totalmente desinformado.