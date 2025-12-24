Hallan muerto en su residencia a empresario agrícola de Monte Cristi

Un empresario agrícola fue hallado sin vida la tarde de este martes en el interior de su residencia, ubicada en el municipio de Las Matas de Santa Cruz, provincia Monte Cristi.

La víctima fue identificada como Ricky Gómez, de 47 años de edad, una persona ampliamente conocida en la zona por su actividad empresarial en el sector agrícola. Su cuerpo fue encontrado dentro de la vivienda sin signos vitales.

De acuerdo con informaciones preliminares, las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Un hermano del fallecido, Juan Gómez, quien ofreció declaraciones de manera reservada, indicó que en los últimos días su pariente presentaba un estado emocional afectado, aunque se desconocen las causas que habrían provocado el trágico desenlace.

Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en Santiago, donde se le practicará la autopsia conforme a los procedimientos legales.

La muerte de Gómez ha generado un profundo pesar en Las Matas de Santa Cruz, donde era valorado por su trabajo y vínculos comunitarios.