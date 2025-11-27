Vicepresidenta encabeza inauguración de planta fotovoltaica en Guaymate

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dejó inaugurado ayer el mayor complejo fotovoltaico de Centroamérica y el Caribe, Cotoperí Solar (162.6 MWp), ubicado en Guaymate, La Romana.

La vicemandataria dejó formalmente en operacion el proyecto compuesto por tres plantas solares, que generará anualmente 286 GWh de energía limpia y evitará la emisión de más de 210,000 toneladas de CO2, equivalente a la siembra de más de cinco millones de árboles.

Durate el acto resaltó que la en construcción se generaron más de 600 empleos directos e indirectos, dinamizando la economía local y demostrando que la energía renovable impulsa desarrollo, oportunidades y bienestar.

La funcionaria expuso que “La inauguración de este complejo fotovoltaico refleja el camino que estamos recorriendo hacia una matriz energética más diversa y sostenible. Esta obra expresa cooperación, visión y confianza en la República Dominicana”, afirmó Peña.

A pesar de su puesta en operación formal ayer, estaba en operación, hace unos seis meses de prueba, por lo que como presidenta del Gabinete de Promoción de Inversiones, Peña destacó que este proyecto se integra a los esfuerzos que, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, fortalecen gradualmente la transición hacia fuentes limpias, sin dejar de lado el equilibrio y la estabilidad del sistema energético nacional.

“Gracias a esa visión, hoy estamos ampliando la capacidad de generación renovable del país. Somos una nación que avanza con responsabilidad, ampliando su infraestructura energética y consolidando alianzas que garantizan crecimiento, sostenibilidad y seguridad”, expresó.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que el parque producirá cerca de 286 mil MWh al año, suficientes para abastecer a más de 95 mil hogares dominicanos y evitar más de 210 mil toneladas de CO₂. Subrayó que este desempeño reafirma la confianza de los inversionistas en la estabilidad del país y en la visión energética del Gobierno.

«Expresamos el reconocimiento del Gobierno dominicano a Acciona, JMMB y al Grupo País, cuyos esfuerzos demuestran que República Dominicana es hoy un destino confiable para la inversión energética. La participación conjunta de capital extranjero, nacional y de fondos de pensiones reafirma la fortaleza, estabilidad y competitividad del sector», manifestó Santos.

segundo de acciona

Cotoperí Solar es el segundo proyecto fotovoltaico que Acciona Energía desarrolla en República Dominicana, tras la inauguración de Calabaza I en 2023.

El complejo ha impulsado además iniciativas sociales que fomentan el desarrollo local, beneficiando a más de 3,500 personas mediante formación técnica, oportunidades laborales y campañas de educación vial.

En el acto participaron el presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales; el presidente ejecutivo de JMMB República Dominicana, Juan José Melo; y el CEO de Grupo País, Juan Carlos País.

ACCIONA Energía posee el 51% del proyecto, mientras que Cotosolar Holding detenta el 49%, integrado por el JMMB Fondo de Energía Sostenible (FES), administrado por JMMB Funds, Grupo País y otros inversionistas minoritarios.

En colaboración con el Centro Arcoíris y la Fundación Acciona.org, Cotoperí Solar impulsa mejoras en acceso al agua y saneamiento en comunidades vulnerables de Bajos de Haina, beneficiando a más de 4,500 personas.

Acciona Energía construye también la planta solar Pedro Corto (82.69 MWp), que ampliará aún más la capacidad renovable del país.

Grupo País y el JMMB Fondo de Energía Sostenible (FES) mantienen inversiones que superan los 710 MWp de capacidad instalada, consolidando su rol como actores relevantes de la transición energética dominicana.