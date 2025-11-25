Fundación budista Tzu Chi entrega ayuda a 214 familias afectadas por el huracán Melissa en Baní

La Fundación Budista Tzu Chi de Taiwán, división en República Dominicana, realizó ayer una jornada humanitaria en el sector Las Colinas de Baní, donde fueron beneficiadas 214 familias, para un total de 817 personas afectadas por los deslizamientos de tierra ocasionados tras el paso por el país del huracán Melissa.

La ayuda consistió en bonos de compra valorados entre 12,000 y 18,000 pesos, asignados según la cantidad de miembros de cada hogar, con el propósito de que las familias puedan reabastecerse y cubrir sus necesidades básicas con dignidad.

Para identificar los casos más críticos, un equipo de voluntarios de Tzu Chi efectuó un levantamiento casa por casa, llevando consuelo, acompañamiento y el recordatorio de que, en tiempos de dificultad, nadie está solo.

Esta iniciativa buscó ofrecer apoyo inmediato a las familias damnificadas y contribuir al restablecimiento de los hogares con mayores pérdidas. La fundación indicó que “la generosidad no depende de tener mucho, sino de la disposición a compartir lo poco o lo mucho que poseemos”.

La entrega tuvo lugar en la Escuela Profesoras Hermanas Bucarelly, comunidad con la que Tzu Chi mantiene un lazo solidario desde 2017.

A lo largo de los años, la fundación ha respaldado a este sector mediante donaciones de zapatos, manzanas, útiles escolares y asistencia alimentaria durante los momentos más difíciles de la pandemia, fortaleciendo así su compromiso con el bienestar de Las Colinas.

Durante la actividad, los voluntarios exhortaron a la comunidad a cuidar el medioambiente, evitando el uso de plásticos de un solo uso, promoviendo prácticas responsables y alentando la adopción de una dieta vegetariana como forma de respeto y protección hacia todos los seres vivos.

Cada entrega, palabra de aliento y gesto de apoyo transmitió el mensaje de la maestra Cheng Yen, quien enseña que “ayudar a otros es una bendición y ver sonreír a quien sufre es la mayor recompensa”.

Bajo este espíritu, voluntarios y residentes trabajaron juntos para levantar la esperanza en Las Colinas.

La Fundación Budista Tzu Chi expresó su sincero agradecimiento a tiendas La Sirena, empresa que apoyó esta jornada.

“Su colaboración demuestra que cuando instituciones y empresas actúan con sentido humano, es posible transformar la vida de quienes atraviesan momentos difíciles”, precisó en un comunicado de prensa.

Tzu Chi reafirmó su compromiso de seguir acompañando a las comunidades vulnerables del país, llevando alivio, compasión y amor en tiempos de adversidad.

Sobre la entidad

La Fundación Budista Tzu Chi de Taiwán fue fundada en 1966 por la maestra Cheng Yen, con el propósito de aliviar el sufrimiento humano a través de la compasión en acción.

Desde entonces, la organización se ha expandido a más de 60 países, desarrollando misiones humanitarias, médicas, educativas y de socorro ante desastres.

En República Dominicana, su labor inició en 1999, tras brindar apoyo a los afectados por el huracán George en La Romana. Desde ese momento, Tzu Chi ha mantenido una presencia permanente gracias a voluntarios locales comprometidos con las enseñanzas de la Maestra.

Con los años, la fundación ha impulsado programas de asistencia social, educación, alimentación y respuesta ante emergencias, consolidándose como un aliado solidario para las comunidades más necesitadas del país.