El aguacate del país alcanza acreditación en el ámbito mundial

La República Dominicana escribió este lunes un capítulo trascendental en la historia agroindustrial mundial.

En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, junto al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó, se hizo entrega de la primera acreditación internacional otorgada a un aguacate en todo el continente americano y la segunda en el mundo, para una Denominación de Origen (DO).

El logro fue recibido por el pequeño productor agrícola José Rosa, presidente del Clúster del Aguacate de Cambita, consolidando al aguacate “Oro Verde de Cambita” como uno de los productos con mayor rigor de trazabilidad, autenticidad territorial y verificación internacional del planeta.

Este avance se enmarca dentro del liderazgo institucional del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) , que, bajo las instrucciones del Presidente de la República, impulsa una política agroindustrial basada en la calidad, la certificación, la diferenciación territorial y el valor agregado rural.

El ministro Bisonó resaltó la trascendencia de este logro el país. “La acreditación de la Denominación de Origen Oro Verde Cambita es un paso decisivo para fortalecer la competitividad de nuestros productores”, afirmó Bisonó.

“Con esta acreditación, el aguacate de Cambita cuenta con el respaldo técnico necesario para competir con garantías, con trazabilidad y con reputación internacional”.

Aunque varios países de la región poseen Denominaciones de Origen agrícolas, ningún aguacate en América Latina, el Caribe o Norteamérica había alcanzado una acreditación internacional que garantizara, con rigor técnico, el cumplimiento integral del pliego de origen y calidad de su DO. Gracias a una articulación institucional ejemplar liderada por el MICM, a través de su nuevo Viceministerio de Fomento a la Agroindustria que encabeza Joaquín González Gautreaux, en alianza a la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), presidida por Osmar Benítez, e instituciones y organismos como la Unión Europea y el ODAC, el país se convierte ahora en:

Primer país del continente americano con un aguacate cuya Denominación de Origen ha sido acreditada internacionalmente.

Segundo país del mundo en alcanzar este nivel de verificación técnica para un aguacate, único país del Caribe y América Latina con una DO de aguacate respaldada por un organismo acreditado conforme a normas globales.