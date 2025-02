El infierno que viven esudiantes intoxicados

El 14 de enero de 2025, inició la pesadilla en el Liceo Hernán José Sánchez del distrito municipal presidente Antonio Guzmán Fernández, en Aguayo, provincia Duarte, por primera vez en 13 años del centro, los estudiantes resultaron intoxicados por pesticidas.

“Temprano un señor vino a fumigar un solar cercano al liceo. Él terminó, se fue y alrededor de una hora después de haber fumigado, algunos estudiantes del tercer piso nos dieron una voz de alarma de que se sentían mal por un olor a producto”, cuenta Samuel Castillo, director del centro educativo.

“Ellos corren al lado de uno y empiezan a caerse encima de uno desmayados, uno se desespera”, narra una escolar de trece años, quien ha sido hospitalizada todas las veces en que se han presentado episodios de intoxicaciones.

En la primera ocasión fueron 30 las personas afectadas entre estudiantes, maestros y personal de apoyo; el olor provenía de un terreno en la parte frontal del centro educativo.

Para los comunitarios de esta zona era una experiencia nueva, por primera vez el centro tenía ambulancias trasladando estudiantes que se desmayaban, que presentaban mareos, dolores y otros síntomas.

episodios

Una semana y dos días después del primer episodio, a media mañana, nueva vez los estudiantes reportaban un olor a pesticida, que esta vez venía de un solar detrás del centro. En esta ocasión fueron 11 los afectados entre maestros y estudiantes.

El 18 de enero, el infierno se repitió. “Se acercaron unas personas, cuyo solar que está a menos de 50 metros del liceo y vinieron a fumigar el solar en horas de clase. Vino el señor, su esposa y otra persona más que estaba aplicando el producto temprano en la mañana”, asegura Castillo.

El director que estaba en una escuela del distrito, explica que desde que el portero se dio cuenta e informó, la coordinadora del centro y el mayordomo se dirigieron hacia donde estaban las personas, les pidieron que no siguieran fumigando, se tomó una foto del momento con la persona aplicando el pesticida con motobomba, los propietarios del terreno no quisieron dar muchos datos y esa información se envió al distrito educativo. Unos 15 minutos después, iniciaron lo síntomas, dejando 13 personas intoxicadas.

“Estudiantes malos, mareados, desmayados con náuseas y otra vez ingresados a centros médicos.

Esas personas también fueron apresadas y las certificaciones médicas de los estudiantes fueron llevadas a la Procuraduría de Medio Ambiente para que se tomaran acciones legales; pero obviamente es un proceso que se ha iniciado y todavía no se ha completado”, enfatiza.

El viernes 21 de febrero la historia se repitió, y esta vez fueron 19 los estudiantes que resultaron afectados por la aplicación de pesticidas.

“Una maestra que vino más temprano, como a las 7:40 me llama y me dice, profesor, hay una persona con una mochila fumigadora que está fumigando en una franja de tierra de un canal, que la gente se ha adueñado, y está en la parte que da que está justamente en el camino principal que da acceso al centro educativo. Yo rápidamente vine al centro, le pregunté a la maestra que dónde vivía la persona, me devolví a ver si veía a la persona, la encontré, y luego de pedirle que no continuara porque eso estaba prohibido, el desistió”, narra.

En principio pensaban que no ocurriría nada, hasta que fueron aumentando las temperaturas y la brisa, y los estudiantes reportaron mareos y otros síntomas por lo que debió llamarse al 911.

En tres de las 4 ocasiones las autoridades del centro han identificado personas con mochilas de fumigación en el entorno del centro, y los datos han sido proporcionados a la procuraduría de medio ambiente, en esos casos las personas han sido detenidas.