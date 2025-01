Este año Salcedo no tendrá su carnaval

“Este año aquí no hay carnaval, tenemos misa en honor a las víctimas, fue una tragedia muy fuerte y está muy reciente”, explicó Carlos Reynoso, presidente de la Unión Carnavalesca de Salcedo.

Hasta el momento las autoridades de la alcaldía de Salcedo no se han pronunciado al respecto, aunque una fuente confirmó a este diario que es de esa entidad apoyar el planteamiento de que no haya actividades este año.

María Mercedes Ortiz, quien al momento de la tragedia era la alcaldesa y actualmente es senadora de la provincia Hermanas Mirabal, destacó “que no hay condiciones para que se pueda celebrar, es un tema que está en la carne viva, que está muy latente, y sería remover una herida muy profunda y dolorosa que tiene el pueblo de Salcedo”.

en memoria

La legisladora afirmó que como homenaje a las 12 víctimas fallecidas durante el trágico accidente del 10 de marzo de 2024, se hará una gran misa que reunirá a todo el pueblo de Salcedo, ese día fue declarado el año pasado como día de “Duelo municipal”.

El 10 de marzo de 2024, en el cierre del Carnaval de Salcedo, una persona sin intención hizo contacto con unos fuegos artificiales que estaban en una de las cuevas y esto provocó un incendio durante el desfile del carnaval, causando la tragedia.

Las llamas se propagaron rápidamente, afectando a participantes con disfraces inflamables hechos de papel y otros materiales ligeros. El incendio dejó un saldo fatal de 11 niños fallecidos y un adulto, un hecho que generó conmoción tanto en Salcedo como en todo el país.

Las investigaciones determinaron que el incidente fue causado por la manipulación imprudente de fuegos artificiales por parte de un miembro del grupo carnavalesco “Los Toros”, quien no contaba con las autorizaciones ni la capacitación necesaria para el manejo de estos dispositivos.

También se establecieron estrictos protocolos de seguridad para eventos masivos, los cuales exigen la contratación de personal especializado para cualquier tipo de espectáculo pirotécnico.

La decisión del ayuntamiento está respaldada por la Ley No. 340-09 para el Control y Regulación de Productos Pirotécnicos, que establece la obligatoriedad de permisos específicos para el uso de fuegos artificiales y limita su utilización a personas capacitadas en espacios seguros y previamente evaluados.

Ortiz enfatizó que en su trabajo como legisladora va a proponer una resolución Para que entraba Carnaval deban acatar la ley 340-09, y sólo quienes estén autorizados puedan utilizar este tipo de pirotecnia.

el dolor está vivo

Distindiario conversó con una de las madres de los niños que prefirió no ser identificada, Contó que cada vez qué pasa por el centro del pueblo de SalcedoRevive el trágico momento. Además de que cuando escucha fuegos artificiales le da un ataque de pánico que le impide permanecer en el lugar.

" Yo fui a Santiago a la villa de la Navidad y cuando escuché los fuegos artificiales yo me puse a llorar desesperadamente y tuvieron que salir de mí conmigo de ahí corriendo", destacó.

" El año pasado siempre que la gente no veía en mi pueblo me abrazaba como en solidaridad por las pérdidas, y todavía hoy la gente me dice hay doña", cuenta Lisette Nicasio, gobernadora de Hermanas Mirabal.

"No hay día que no piense en mi hijo. Él estaba tan emocionado por salir en el desfile”, expresó una madre que perdió a su pequeño de ocho años.

La suspensión del carnaval es vista por muchos como un acto de solidaridad y respeto hacia quienes sufrieron pérdidas irreparables.

La gobernadora destacó la importancia de generar conciencia sobre la importancia de la seguridad en eventos masivos Y que cada elemento que se utilice sea aprobado por las autoridades.

¿están preparados para la tragedia?

Un año después Salcedo aún no tiene capacidad sanitaria para hacer frente a una tragedia de esta magnitud. "Ninguno de nuestros pueblos, ni el sistema sanitario tiene capacidad para brindar solución a un problema de esta magnitud, las heridas fueron muy graves y profundas, fueron quemaduras de tercer grado. Sin embargo, todos recibieron la atención adecuada, Y nadie falleció por falta de atención médica", destacó Ortiz.