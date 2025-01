Desaparición de Crismedi y Sheila: familiares dicen no hay rastros de ellas

De Crismedi del Carmen Luzón Medina y Sheila Yinet Hernández todavía no se sabe nada desde que el pasado lunes salieran en horas de la tarde de sus casas sin dejar rastro en la comunidad de Villa Liberación, en el distrito municipal La Otra Banda, provincia Santiago.

Carla Medina, madre de Crismedi, manifestó que la llamaron solicitando 5,000 y 10,000 dólares, pero agregó que eran estafadores, “en realidad no hay dinero y no hay pruebas” de que sean las personas que llevaron a las dos niñas de 13 años de edad.

Medina dijo que no han tenido información del caso y que se han mantenido trabajando con las autoridades en la búsqueda.

Por su parte, la abuela de Sheila Hernández expresó que por ahora no sabe nada, que no han dormido nada por la preocupación de no saber qué les ha pasado a las menores.

“Las autoridades dicen que las están buscando, que están haciendo las diligencias, pero no se ha sabido nada”, dijo la abuela.

La abuela manifestó que fue a través de internet que conocieron a “unos tipos y las vinieron a recoger para llevárselas” y que se enteró, a través de otra niña que reside cerca de su casa, que estas conversaban con otras personas por internet.

“Los tipos las estaban esperando para darles cosas y celulares buenos”, dijo la abuela, quien pidió “por favor, a donde tengan a la niña, por Dios, llamen para que las vayamos a buscar, que esté bien, que no le hayan hecho nada”.

El caso

Según explicó la prima de Sheila, esta llevaba hablando alrededor de un mes con una persona desconocida en la aplicación de Free Fire quien le prometió a ella y a Crismedi "comprarles cosas".

En el caso de Sheila, esta llevaba cuatro meses sin vivir con su madre Alexandra Hernández porque últimamente tenía comportamientos "muy rebeldes" y no quería asistir a la escuela. Estaba residiendo con su abuela.