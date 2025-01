Más de cinco horas de marcha en contra de la Barrick Gold

“El pueblo unido jamás será vencido”. Adagio que dejaron de manifiesto en la carretera de Maimón-Cotuí decenas de campesinos ayer en un viacrucis de exigencias por el pago justo de sus terrenos y en oposición a la construcción de una nueva presa de colas por la empresa minera Barrick Gold Pueblo Viejo, en Sánchez Ramírez.

Mucho antes de que el sol saliera, comunitarios ya estaban listos con pancartas y cánticos para recorrer alrededor de 31 kilómetros desde la entrada de Maimón hasta las puertas de la Barrick, donde se encontrarían con el grupo que a las 5:00 de la mañana salió desde Cotuí.

En la marcha pacífica que paralizó por completo el tránsito vehicular en la vía hasta pasada la 1:00 de la tarde, los campesinos externaron todos los reclamos en contra de la multinacional canadiense y el Estado dominicano, tal como señalaban en cada uno de sus cantos calificando al gobierno de “entreguista” y solicitando la intervención del presidente Luis Abinader.

“La Barrick siendo una empresa sin principios y el Estado abusador y violador de la ley ha permitido que se incumplan todos los reglamentos y amenazantemente estableciendo que si los campesinos no dan su terreno y su activo lo van a someter a una utilidad pública y yo le pido al pueblo y al país que evitemos esto”, sostuvo Martín Guzmán, uno de los representantes de la comunidad en la comisión mediadora del diálogo entre las partes.

Video ¿Qué está pasando en Cotuí?



Entre los citados atropellos que alegan ha cometido Barrick en su contra, indicaron que estos han excluido del censo a algunos residentes de los sectores afectados por la construcción de la presa, puesto el día que realizaron el registro los moradores se encontraban fuera de sus casas.

“Esta marcha es por la reubicación de la comunidad, porque le paguen de manera justa sus predios y sus cosechas y propiedades y porque además sean resarcidos por los daños que esta empresa asesina ha creado durante años y además tienen que dotarlo de un medio de vida, no meterlos en un cementerio, no es meterlo en casucha que ni siquiera concibieron clínicas o escuelas”, aseveró Fernando Peña, representante de la comunidad y miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Denunciaron que la explotadora del metal precioso también construye un puente en la cabecera del río El Naranjo, único afluente desde el que reciben el agua mediante tuberías en sus hogares los residentes de Cotuí con el que realizan sus quehaceres, se asean y que se ve en peligro.

A pesar de contar con representación en las cámaras legislativas, presidiendo el senador de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, la Cámara Alta y con otros representantes como Sadoky Duarte, en la Cámara Baja, los comunitarios deploraron que estos se han convertido en “defensores de la Barrick”.

“¿De qué lado están? De la Barrick Gold, no del pueblo dominicano… no queremos más minería, no queremos más explotación, porque nos van a dejar sin vida, sin agua, sin producción agrícola y sin nada”, dijo Leonacia Ramos, líder comunitaria.

la posición de barrick gold

De su lado, Pueblo Viejo emitió un comunicado ayer donde señalaron que el dialogo se lleva a cabo entre entidades gubernamentales, la iglesia y los representantes de las comunidades para garantizar un proceso transparente e inclusivo, pero que hay un grupo de personas “afectando el proceso y el progreso, negando así a miembros de la comunidad una vivienda mejorada”.

“Las afectaciones llevadas a cabo por estas personas incluyen tácticas de intimidación como bloqueos ilegales de carreteras y la limitación del acceso a los terrenos con los que la empresa ya tiene contratos. Se sabe que este grupo no representa a la mayoría de la comunidad, sino que son las mismas personas que buscan lograr su propio beneficio”, señalan.

Indicaron que a pesar de la situación se encuentran en la disposición de dialogar e hicieron mención de aportes en la educación y acceso a electricidad que ha realizado en sus años de operación en territorio dominicano.