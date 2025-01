Los sueños de azafata de la adolescente Yeira truncados en un trágico final

Yeira Encarnación Correa, de 16 años, partió de este mundo en circunstancias violentas, horas después de habérsele escapado a su madre, Mildred Correa, a quien informó iba para un colmado, pero terminó con una amiga en el balneario Anamuya, de Higüey.

El suceso, ocurrido hace diez meses, ha tomado nuevos ribetes, luego de que la madre de la occisa lanzara las osamentas frente al Palacio de Justicia de Higüey, luego de sacarla de la tumba en el cementerio de Matachalupe, donde fue sepultada, indignada por la inacción de la justicia.

A pesar de los reclamos, en medio del dolor de la madre de Yeira en la justicia, no se le hizo caso, ni le aceptaron una querella, y los apresados por el caso en la ocasión fueron liberados posteriormente. La fiscalía, que tiene retenido su teléfono y parte de las osamentas, indica que la muerte de Yeira fue de "asfixia por inmersión".

Las fotografías de la menor muestran hinchazón y sangre en la nariz, mientras el abogado criminalista, Román Alexis Román Ortega, prepara la estrategia para proceder con el caso.

La madre sostiene que los individuos que salieron con su hija y varias amigas al balneario Anamuya, practicaron una orgía con las menores y ante su oposición a tener sexo, la maltrataron, violaron y luego la lanzaron al río.

La madre dice que las amiguitas que la sonsacaron y acompañaron saben lo ocurrido y jamás las ha visto; sin embargo si se le interroga, todas saben lo ocurrido y ese es el testimonio revelador de la verdad.

La menor cursaba el octavo curso en Prepara y acompañaba a su madre en la venta de ropa nueva y de pacas en un establecimiento cerca del sector Juan Pablo Duarte, de aquí.

La menor tenía un caso de acoso pendiente en la justicia contra un hombre que la manoseo cuando tenía 9 años. Este individuo se encuentra en rebeldía, con otros dos casos similares.

Mildred está devastada y reconoce que no hizo lo correcto al profanar la tumba de su hija. No encontró otro camino, obnubilada por la falta de atención, seguimiento y justicia por lo ocurrido a su hija. Lamenta que los representantes del Ministerio Público la ignoraban, no le hacían caso y la trataban como a “una demente”.

El Defensor del Pueblo se interesó en el caso, que ganó atención del Show del Mediodía y Tolentino, además de lo viral que se ha hecho en las redes, por lo que su representante, hizo una visita a la ciudad, para indagar sobre el caso.

La página de Roberto Cavada, subió un vídeo sobre el caso, llamando la atención sobre la necesidad de justicia, ante los criminales de Yeira, quien tenía a César David, de 8 años, y a Mical de tres años, como hermanos.

En lo que se investiga y aclara lo ocurrido, el dolor de Mildred, como madre devastada y esperanzada en que se haga justicia, tiene de frente lo que revele el informe forense, los escollos y elementos que el tiempo va borrando.

Yeira Encarnación quien sonaba ser una azafata, terminó en la morgue del Hospital General Nuestra Señora de la Altagracia (HGENSA) el 14 de marzo del 2024, luego de escapársele a su madre.