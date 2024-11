Nueva alcaldesa de La Vega: “No me prestaría a una ilegalidad”

“Yo quiero decirle a todos ustedes que yo nunca me prestaría a hacer algo ilegal, nunca, yo soy una maestra de más de 40 años en el servicio y no voy a dar aquí un espectáculo sabiendo que algo es ilegal”, afirmó Amparo Custodio, la recién juramentada alcaldesa de La Vega.

Siendo las 11:20 de la mañana quedó juramentada Amparo Custodio y Amado Gómez como alcaldesa y vicealcalde, respectivamente, ante una sala repleta de visitantes que aplaudían la decisión.

Con 12 de los 17 regidores presentes, la sala tuvo quórum suficiente para sesionar y aprobara como único punto la juramentación de las nuevas autoridades, en ausencia de los concejales del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo.

“Yo conozco las leyes, las leyes municipales me las conozco porque he trabajado en ese renglón hace mucho y entendemos que estamos haciendo lo correcto, ahora respetamos la opinión del que crea que no es así ”, destacó Custodio.

En la sesión también quedó juramentado Octavio Martínez, suplente, como regidor. Mientras el presidente de la Sala, Esteban García, explicó que con esta decisión se normaliza la situación en la alcaldía de La Vega.

Las nuevas autoridades no quisieron referirse al recurso interpuesto por la oposición, destacando que los abogados son quienes manejan el caso.

“A esa parte no quiero referirme porque aquí están los abogados que se encargan de la parte legal”, destacó Custodio.

Invitaron a la población a sumarse para trabajar a favor del municipio.

“El que quiera venir con un deseo de qué La Vega no progrese que siga ese camino el que quiera venir para que La Vega progrese que siga ese camino, el que no entonces que se asume a esta buena voluntad de hombres y mujeres que como yo tenemos para echar hacia adelante adelante”, aseguró.

Luego de terminado el acto de juramentación de la nueva alcaldesa Amparo Custodio, el ambiente se tornó tenso a la salida de la Sala Capitular, ya que quienes se oponían a la juramentación se hicieron sentir al vociferar que se debía hacer un nuevo proceso electoral.

Mientras que, los del partido oficialista se unieron a una sola voz diciendo “Amparo alcaldesa”.

En su discurso, la nueva alcaldesa agradeció a su familia y demás autoridades por depositar la confianza para que ella continúe la labor en el cabildo.

La recién juramentada expresó que sus planes son continuar con el desarrollo de La Vega, resaltando temas como el medio ambiente y la participación comunitaria.

“Nuestros planes son continuar con el desarrollo que ha tenido La Vega, pues como saben yo fui vicealcaldesa por lo que daremos continuidad a temas muy importantes como los del medio ambiente, continuaremos con la participación comunitaria y sobre todo la transparencia y la participación desde el Cabildo local”, indicó.

acción de amparo

El Tribunal de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Paz de La Vega rechazó la acción de amparo preventiva interpuesta por una comisión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), buscando la no juramentación de Custodio y Gómez como alcaldesa y vicealcalde.

A las 9:00 de la mañana la audiencia dio inicio, pasados los primeros argumentos, la jueza Ylonka Esperanza Brito aplazó para las 10:00 am el conocimiento de la solicitud de acción de amparo.