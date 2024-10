Hijo propina más de 15 apuñaladas a su padre en Dajabón

Un señor identificado como Burgos Martínez, quién se encuentra recibiendo asistencia médica, denunció que su hijo de 25 años trató de dispararle con un arma de fabricación casera y le propinó más de 15 puñaladas con un arma blanca.

“Me atacó con un cuchillo, me tiró con un chagón, no salió la bala pero entonces fue y me dio varias puñaladas por la espalda, yo tengo más de 15 puñaladas”, indicó.

El padre dio a conocer que lo único que pide es que su hijo se salga de su casa, porque no le puede dejar su hogar, que es donde pasará su vejez, por lo que espera la intervención de las autoridades.