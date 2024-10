Allanamiento en Jarabacoa resulta en incautación de objetos robados y motocicletas sin documentación

Miembros de la División de Investigación de la Policía Nacional en Jarabacoa, junto al Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectuaron un allanamiento en el sector La Poza de Jarabacoa.

La intervención fue realizada bajo la orden judicial No. 1872-2024-SAUT-00176, en una vivienda vinculada a un individuo conocido como “Tico”, ubicada en la calle principal del referido sector.

Durante el allanamiento, se incautaron varios objetos, entre ellos un bulto negro con documentos diversos; una placa vehicular No. G316176, reportada como robada, perteneciente a un KIA Sportage LX 4×2 rojo, año 2015; una placa de motocicleta No. K1200124; una balanza; tres chasis de motocicleta; una motocicleta negra modelo CG 200 cc sin placa ni identificación visible; una máquina de motocicleta; tres aros de motocicleta; un tanque de motocicleta marca Tauro; otra motocicleta negra; una motosierra con estuche color mamey; dos mofles de motocicleta; cuatro aros No. 24 marca TRO; tres catalinas y un DVR de cámara de seguridad.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar la procedencia de los objetos incautados y posibles vínculos con actividades ilícitas.