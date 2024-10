25 años de culto a San Miguel Arcángel en Constanza

En casi todos los pueblos de República Dominicana hay personas que se han consagrado al culto de determinados íconos o santos, generalmente vinculados con la religión católica. Entre esos pueblos está Constanza.

En esta localidad, enclavada en la cordillera Central, a 1,100 metros sobre el nivel del mar, una carismática dirigente política, comunitaria, y religiosa, Inocencia Ortiz Anazagatis, popularmente conocida por Rosa Elena, rinde homenaje a quien califica de general de generales y a quien el Ejército de la República Dominicana (ERD) tiene como su patrón y comandante en jefe: San Miguel Arcángel; también considerado en la historia bíblica como el jefe de las milicias celestiales que expulsó del cielo a Lucifer y las huestes rebeldes que encabezaba.

Instrucciones por vía de sueño

Rosa Elena, una mujer pacífica, colaboradora incondicional con cualquiera que recurra a ella en busca de auxilio, pero de temperamento fuerte cuando las circunstancias lo ameritan, y enemiga irreconciliable de las injusticias, explicó al Listín Diario el motivo que la llevó a consagrar su vida en una devoción de la que siente orgullo, pese a críticas y murmuraciones de algunas personas, entre ellas líderes religiosos de esta ciudad.

“Primeramente, yo era cristiana evangélica. Duré unos cuantos años en el evangelio, donde pude tener muchos encuentros con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me hablaba, y me dirigía a ciertas personas por las que yo tenía que orar y hacer ciertas cosas. Yo lo hacía, me dejaba dirigir, y, una noche, llegó a mí San Miguel Arcángel, se presentó en mi habitación y, al preguntarle quién era él, me contestó: Yo soy el invicto general de los ejércitos, el guarda mayor elegido por el Señor. Yo soy quien dirige la milicia en la corte celestial”, explicó Rosa Elena.

FIESTA A SAN MIGUEL ARCANGELFuentes Externas

Relata que al preguntarle al visitante qué quería de ella, le contestó que deseaba que todos los años le hiciera una fiesta en su honor. “Entonces yo le pregunté qué tenía que hacer, y él me señaló la fortaleza (sede del Sexto Batallón de Cazadores); yo vivía frente a la fortaleza, diciéndome: en esa fortaleza tú solicitarás siete militares, comandados por un capitán; esos militares irán al altar donde tú me vas a tener y ellos me harán la guardia de honor”.

Ortiz Anazagatis expresa que en 25 años que lleva haciéndole la fiesta a su patrón, da gracias a Dios, a quien dice tener por centro de su actividad religiosa, que nunca ha pasado nada malo, esperanzada en que por el resto de sus días siempre sea así.

Concurrencia

La fiesta de Rosa Elena, como llama a la celebración religiosa la gente del pueblo, año tras año transcurre con total normalidad, desde que comienza, a las 6:00 de la mañana, hasta que culmina, a las 6:00 de la tarde.

En esta ocasión la celebración fue el 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, de acuerdo con el calendario católico. Fue muy concurrida no solo por parroquianos, sino por personas de distintos puntos del país y del extranjero, incluyendo dirigentes políticos, funcionarios, autoridades militares y viejos colaboradores que acompañan desde que comienzan los preparativos hasta que culmina la festividad, con aportes económicos y en especie.

Además de los militares enviados por la Comandancia del Sexto Batallón de Cazadores, que acudieron en rigor al toque del himno a San Miguel, también amenizaron la festividad un grupo de palos, y otro de música típica.

La fiesta de Rosa ElenaFuentes Externas

La gente bailó palo o perico ripiao, según las preferencias, y se divirtieron muchos fumando pachuché y tomando whisky o cerveza. Todos disfrutaron de un rico almuerzo, que siempre está más temprano de lo pautado, porque algunos de los visitantes colaboran en diversas actividades de montaje de la fiesta: Unos atienden a la cocina, otros en la colocación de velones o tendido de manteles, arreglos de mesas, sillas, y los demás en atender cualquier necesidad de los presentes.

Controversias

Como no todos son santos de devoción de los demás, la respetable dama, que en dos ocasiones fue electa regidora municipal, pero de la primera, en 1998, la despojó la dirigencia local del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), pasándole por encima al líder, José Francisco Peña Gómez, con quien mantuvo un estrecho vínculo personal y político, explicó a este diario que no todo ha sido gloria en la vida religiosa a la que se ha consagrado, puesto que ha tenido que resistir las críticas de algunos pastores evangélicos, y sacerdotes, que han visto con recelo sus festividades en honor a San Miguel Arcángel.

“He sido en parte muy atacada por las iglesias: la Iglesia evangélica y la Iglesia católica. Me he evangelizado dos veces, pero he ido a hacerlo porque me han mandado, no porque alguna persona me lo haya pedido. Pero dentro de esos retiros que he hecho me he sentido perseguida por los religiosos que están activos”, manifestó al ser entrevistada en su residencia del sector Las Auyamas, de Constanza.

Dijo que por instrucciones de la fuerza invisible que la guía, le ha pedido perdón a quienes la ven como una oveja negra, provocando reacción de sorpresa en los mismos, que no esperaban semejante actitud de humildad de parte de ella.

Explicó que la diferencia con la Iglesia evangélica es porque no creen en los santos. Y para ella los santos son tales porque se ganaron ese reconocimiento.

“Tengo el conocimiento de que Dios es un misterio. El Espíritu Santo es un misterio. Jesús, es un misterio. La virgen santísima es un misterio, y los arcángeles son un misterio”, indicó, puntualizando que “la misma naturaleza, con todo lo que alberga, es un misterio y, como tal, hay que respetarla”.

Entorno familiar

Rosa Elena es madre de tres hijos y va a tener seis nietos, con uno que está en camino. Dice sentirse bendecida del Señor porque sus hijos son bondadosos, hospitalarios, creyentes en Dios y obedientes de su madre.

Personas en la fiesta de Rosa ElenaFuentes Externas

Carmen (Suleiki) es la primogénita. La siguen Vivian Emilio Valenzuela Ortiz y Mariela Josefina (Morena) Valenzuela Ortiz, todos profesionales.

La ex regidora manifestó que tiene muchas cosas que decir de su pueblo natal: Constanza, tanto del ámbito político, como de la realidad socio-económica y medio ambiental existentes. Pero ello sería en otra ocasión.

Colaboradores directos

Como colaboradores fijos tiene a Pedro Segura Ferreira, quien dice llevar 20 años sirviendo como mano derecha de la señora, así como José Eliseu Abreu Soriano, que tiene cinco años de servicio en la villa, convertida en fortín del patrono de los militares dominicanos.

También colaboran en la organización del evento, y como responsables de la seguridad, el ex mayor del Dicrim, Narciso de Jesús Mercado de la Cruz; el ex cabo de la PN, Abelquis Araujo Santos, Joel Segura, y la señora Ana Rosario.