Senador por Montecristi pide a Luis Abinader cancelación de aspirantes presidenciales del PRM

El senador por la provincia de Montecristi, Bernardo Alemán Rodríguez, a través de una breve alocución en una sesión ordinaria en el Senado de la República, solicitó al presidente Luis Abinader la desvinculación de todos los aspirantes presidenciales que ostentan una posición en el gobierno.

“Porque lo que está ocurriendo es una división que nos va hacer mucho daño en el futuro y por eso le pido al presidente en el día de hoy que destituya a todo aquel funcionario que esté aspirando a la presidencia de la República”, indicó el legislador del Partido Revolucionario Moderno.

Alemán dijo además que si quieren salir del poder que continúen la “rumba” y si quieren permanecer en el gobierno que se actúe con sensatez por lo que pidió al presidente Abinader y a la comisión ejecutiva que se analice bien el tema.

“Porque no es posible que 5 o 6 aspirantes a la presidencia ocupando puesto en el tren gubernamental se estén dando a la tarea de que si yo no soy de él, entonces yo no sirvo para este partido” dijo el legislador.

El senador por Monte Cristi destacó que el mandatario necesita el apoyo de todos tras tener la “rienda” en las manos para poder mantener la unidad del partido, por lo que la situación no puede continuar así ya que están mandando un mal mensaje.

Antes de finalizar sus palabras, Bernardo Alemán hizo un llamado nueva vez a Luis Abinader para que destituya a todo al que tenga una posición pública sea Ministro o Director de una institución, para que sea cancelado desde ahora.