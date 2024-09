Filial Barahona del CDP denuncia supuesto acoso en contra de sus miembros

La filial Barahona del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) consideró “muy preocupante” las denuncias de acoso que han hecho sus miembros, por parte de funcionarios, tanto del tren gubernamental como de la municipalidad.

Citó el caso del periodista Juan Pablo Pérez Bello (Chichi Delmira), quien recibió una llamada de la gobernadora provincial de Barahona, Genera González, por una publicación que hizo en redes sociales denunciando una situación de su municipio Vicente Noble.

La gobernadora habría advertido a Pérez Bello, secretario de organización de la filial Barahona del CDP, que en caso de volver a citarla en cualquier otra publicación le sometería a la justicia.

Para la filial del Colegio Dominicano de Periodista “inaudito” porque, por su cargo, su nombre será citado con frecuencia en los medios de comunicación, así como las redes sociales.

De igual modo, considera como “muy grave” las acciones contra la libertad de prensa llevadas a cabo por Rolbik Urbáez, alcalde del municipio de Cabral, contra el presidente de la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social, mención Periodismo, de la UASD-Recinto Barahona, Hércules Urbáez, por sus publicaciones sobre el ayuntamiento.

A través de un comunicado, el secretario de la filial Barahona del CDP, Benny Rodríguez, advirtió que el gremio no cederá en la defensa de sus miembros ante los acosos a los que son metidos por actores políticos y funcionarios, en esta provincia sureña por el trabajo desarrollado en los medios de comunicación.

“Nosotros defendemos a nuestros miembros en el libre ejercicio del periodismo, nadie debe ser molestado por su trabajo periodístico, por lo que, tanto la señora gobernadora Genera González como el señor alcalde de Cabral, Rolbik Urbáez, atentan contra la libertad de prensa, la libertad de pensamiento y la libre difusión de las ideas, valores, incluso, consagrados en la Constitución de la República”, puede leerse en el comunicado.

Rodríguez exhortó a la comunidad periodística de esta provincia a no temer y continuar desarrollando su labor informativa, siempre atendiendo a no difundir noticias falsas o dañar honras de las personas, sean estas funcionarias o no.