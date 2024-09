Los banilejos celebran que limpien canal contaminado por vertederos de basura

El gerente de la Junta de Regantes de la región Valdesia Najayo, Fabio Adames, saludó el inicio de los trabajos para convertir el vertedero de Nizao en una estación de transferencia amigable con el medio ambiente, con el propósito de “terminar con el basurero que inunda el lateral Nizao-Don Gregorio del canal Marcos A. Cabral”.

Aunque dijo no haber sido informado ni convocado al inicio de estos trabajos como gerente de la Junta de Regantes de la zona de influencia del canal, expresó alegría al saber del inicio de estas labores.

“No, no, no, no me han contactado. No me han informado, no sabíamos nada de estos trabajos ni quién es que lo está haciendo”, dijo Adames.

Expresó que ha sabido de los importantísimos reportajes que ha publicado Listín Diario sobre los vertederos de basura que afectan el canal.

Los trabajos quedaron iniciados el pasado domingo con la presencia de Príamo Ramírez, director del fideicomiso DO Sostenible, quien informó que el proyecto cuenta con una inversión de RD$ 26,285,765.81. Estaría listo en un plazo de entre 60 y 90 días, según se informó.

Según los detalles ofrecidos sobre este programa de control de desechos sólidos, el nuevo punto de traslado de residuos está diseñado para ser un modelo en gestión ambiental e incluirá una plataforma moderna para el vertido de residuos.

También medidas de seguridad, entre estas la instalación de una garita y el cierre perimetral con malla ciclónica. Adicionalmente, se construirá un puente sobre el canal de riego, facilitando así el transporte eficiente hacia el Relleno Sanitario de Baní y mejorando la logística de operaciones y reduciendo el impacto ambiental.

Francisco Bremón, director provincial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos) INDRHI), dijo desconocer que se habían iniciado estos trabajos, pero mostró alegría y complacencia con el inicio de este programa.

Señaló que todavía no se ha producido el encuentro con los alcaldes de la zona, pero que está a la espera de una reunión que se realizará en la Sede Central del INDRHI.

Preocupación

Aunque se iniciaron los trabajos para erradicar el basurero a cielo abierto en el lateral Nizao-Don Gregorio, los productores agrícolas y ambientalistas banilejos recuerdan que todavía quedan pendientes los focos de El Carretón, El Sifón de Mata Gorda, uno de los más deprimentes.

También el que está localizado en el mismo centro de la ciudad de Baní, entre la calle Duvergé y la carretera Baní-Sombrero, en la berma del canal Marcos A. Cabral sobre el arroyo Guazuma, entre otros que tapan y contaminan ramales y laterales en todas sus vertientes.

Contaminación

Estos vertederos y focos de contaminación a todo lo largo y ancho del Marcos A. Cabral, explica Adames, “hacen que el servicio de agua para los productores tenga muchos inconvenientes, porque toda esa basura a donde va a parar, de una forma u otra, es al canal”, sostuvo Bremón.

“Y nosotros tenemos puentes, sifones, parrillas y compuertas, y todo ese tipo de basura que lo rodean, que se desbordan, tapan todos estos sistemas” y una vez obstruidos el agua no se conduce por donde se tiene que conducir, expresa.

La eliminación de estos vertederos, dice el gerente de la Junta de Regantes, es una de las cosas más importantes, “incluso con el tema de la contaminación ambiental”.

Adames dijo que esta Junta tenía un comité que lo integran Salud Publica, Agricultura, INDRHI y todas las instituciones relacionadas con el agro, quienes se reunieron muchas veces con todos los síndicos, autoridades, todo el que tiene que ver con esto, pero no hubo ningún resultado, hasta la llegada de estos reportajes del periódico”, aseguró.

Dice que la región Valdesia-Najayo tiene cuatro sistemas de riego principales, entre los cuales el Marcos A. Cabral es el mayor.