Yankhoba Tall, otro senegalés que pereció en el Atlántico

32 años tenía Yankhoba Tall la última vez que su familia lo vio con vida. Su primo, Abdoul Moussa Wone, cuenta que habían vivido juntos en Malika, una zona costera en Senegal que pertenece a la capital Dakar. Su última conversación se remonta a diciembre de 2023.

“Los dos temas más importantes que tocamos fue el tema político con relación a la situación en Senegal, él está preocupado por la juventud de nuestro país. También hablamos de como proteger la familia en medio de esta situación”.

Tall era el hijo mayor y el único varón de su familia, tenía 3 hermanas. Él era sastre en 2018 se mudó a Mauritania buscando mejorar su vida y ayudar a su familia, allí se casó y tuvo un hijo.

“Yankhoba era muy cortes, amaba la vida, con mucha energía y deseos de vivir, tenía un sentido muy elevado de la responsabilidad, era muy responsable, esa es una de las razones que lo empujó a dejar la escuela bastante temprano para poder ayudar a su familia”, explica Abdoul Moussa.

En enero de este año él le dio una de las noticias más preocupantes a su padre, el tenía un proyecto “salir de Mauritania y viajar a España en una embarcación”.

Su padre lo intento de acuerdo al testimonio de Abdoul, pero lamentablemente no pudo disuadirlo y convencerlo de abandonar la idea de emigrar al viejo continente. La familia no sabe la fecha exacta de salida, solo saben que desde enero no volvieron a tener más contacto con ell.

prometió nunca irse ilegal

“Nosotros hemos sido impactados con la información porque un día viendo un documental de ilegales en alta mar, se dio la vuelta y me dijo que nunca jamás tomaría estos barcos improvisados para llegar a Europa. Estuve meses sin saber nada de él, pero intenté contactarlo todo el tiempo, y fue en vano”, explica.

Se enteraron de la fatídica noticia a través de las redes sociales, un hermano de Abdoul vio la noticia de la tragedia acompañada por una foto del documento de identidad de Yankhoba e inmediatamente el confirmó que si se trataba de su primo.

“Nosotros estamos consternados con la información, para nosotros es difícil imaginarnos lo que sufrió. Es muy dolorosa para sobre todo cuando pensamos que el era un joven lleno de vida, hasta ahora estamos totalmente abatidos”, cuenta.

Su esposa esta totalmente deprimida, no han logrado establecer una comunicación fluida, ya que ella no quiere hablar y su pequeño hijo pregunta por su padre.

Abdoul Moussa Wone es el primo de Yankhoba Tall.Fuente externa

“Nosotros entendemos que ese era el destino que el muriera de una forma tan trágica y no podemos hacer nada para prevenir esta desgracia. Pero en el fondo yo me siento un poco culpable, quizás si yo le hubiera preguntado un poco más sobre su vida, sobre qué le pasa en ese momento probablemente el me hubiera contado sobre su plan; yo lamento mucho no haber tenido una conversación más profunda en cuanto a lo que le pasaba”.

El viernes pasado la familia inició la ceremonia fúnebre, de acuerdo al Corán, que inicia con lecturas del libro en familia, en la mezquita. La población de Malika se congrega en oración entre la consternación y las dudas.

“Su madre todavía está en shock, está abatida, muy triste, ni siquiera tengo las palabras para describir su angustia. Ella cree en Dios a pesar de toda la tragedia; él es su hijo mayor”.

Hasta el momento la familia de Yankhoba no ha tenido contacto con las autoridades de Senegal para hacer los aprestos correspondientes, a pesar de que hace una semana que se encontraron las osamentas en las costas dominicanas. Piden que se haga una investigación y si es Yakhoba que les “ayuden a repatriar el cuerpo para darle un entierro digno y poder visitar su tumba con frecuencia”, explica.

Su familia lo va a recordar como un joven muy agradable, siempre tenía una sonrisa en su rostro, bromista, muy cortés, y amante de la vida.

“Siempre soñó en grande, era muy ambicioso, siempre quiso darle una casa a su familia, lo que le empujó a marcharse por un mejor futuro. Pero él era muy piadoso, nunca faltaba a una oración y siempre intentaba estar en el camino correcto”, destaca.

El carnet de residencia mauritano de Yankhoba Tall fue encontrado el pasado 6 de agosto entre los primeros documentos que fueron rescatados de una embarcación procedente de Africa, con al menos 15 osamentas, documentos y sustancias controladas en la costa de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, en República Dominicana.