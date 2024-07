Embarazo es riesgoso en niña con invalidez

Carina (nombre ficticio), la adolescente con discapacidad, quien presuntamente fue violada y embarazada por su padrastro, tiene cuatro meses de gestación.

De acuerdo con Pedro Nicasio, ginecólogo obstetra, quien está evaluando su caso, la menor podría enfrentar riesgos durante su embarazo.

El especialista Nicasio explicó que la adolescente de 14 años, presenta una parálisis cerebral, con contractura de los músculos de las piernas, anquilosis de los huesos de las piernas, contractura de los músculos de los brazos, por lo que lógicamente es una paciente que no puede ni movilizarse ni hablar, ni nada prácticamente.

Al momento del examen realizado, la adolescente abusada presentaba un embarazo de unas 17 a 18 semanas; es decir, cuatro meses, con una presión arterial estable.

El médico establece que al tratarse de una paciente de apenas 14 años, por la misma adolescencia es más propensa a tener cuadros de preeclampsia, la posibilidad de hacer un parto prematuro producto de bajo peso, e incluso, desprendimiento prematuro de la placenta.

“Por ejemplo, si hay ausencia de movimientos fetales, puede haber una muerte fetal en el útero y ella ni siquiera percibirlo”, agregó Nicasio.

Indicó además, que el desembarazo de la menor debe ser por la vía alta; es decir, con una cesárea programada con buen tiempo, ya que no hay posibilidad de un parto vaginal.

El obstetra puntualizó que esta cesárea deberá realizarse con anestesia general, con todos los cuidados y un equipo multidisciplinario, compuesto por un internista, un cardiólogo, un anestesiólogo, un buen ayudante y el ginecólogo obstetra, para evaluar previamente a la paciente antes de su desembarazo.

Además, explicó que, al no ser consciente de su condición, la adolescente podría tornarse violenta, ya que no sabría cómo expresar los síntomas propios del embarazo.

Dijo que el embarazo de la menor debe ser monitoreado de cerca para realizar diversos estudios, no solo relacionados con la gestación, sino también para evaluar su condición y descartar posibles afecciones genéticas en el bebé. Además de descartar cualquier enfermedad de transmisión sexual.

Para brindar más apoyo a la paciente, el especialista sugirió la intervención del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de la Mujer, para asegurar la administración adecuada de su esquema de vacunación, su alimentación y las vitaminas necesarias.

En un reportaje publicado ayer en este medio se describe la condición que se encuentra la adolescente abusada.

Carina estaba sentada en el patio de su casa, descalza. Jugaba con una botella plástica con piedras dentro, mientras esbozaba una sonrisa; sin embargo, no está consciente de que tiene cuatro meses de embarazo, ni de la violación de que fue víctima.

En su entorno, vecinos y allegados han mostrado consternación con la situación, y se preguntan quién pudo abusar de una niña con discapacidad.

Aunque en su acta de nacimiento ella tiene 14 años, nunca ha hablado, la única forma de comunicarse con su entorno es a través de una sonrisa que de vez en cuando muestra en su rostro.

Su desarrollo cerebral corresponde a una niña de muy pocos años.

Sus ojos no enfocan directamente a su interlocutor, y sus piernas están permanentemente juntas, así como sus dedos.

Su madre, a quien hemos llamado María (nombre ficticio), no recordaba el diagnóstico clínico de la enfermedad de su hija y, según su testimonio, los médicos le dijeron que “nació con desgaste cerebral”.

Un caso lamentable que debe mover la conciencia.

“Ella se sienta, y si se agarra, se sienta sola, pero no camina, no habla, siempre tiene los pies encogiditos, mira, pero no mira a los ojos, oye bien, entiende cuando le hablan, pero no responde”, explica su madre María.



Carina, a pesar de que es una adolescente, también utiliza pañales desechables, al menos tres cada día, porque no tiene control de sus esfínteres. Ella toma una medicación, su madre cuenta que al no tener dinero tuvo que dejar de comprársela.