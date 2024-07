Haitiano denuncia que militar lo despojó de 10 mil pesos en la frontera

Un haitiano, identificado como Papató Eyil, denunció que un militar dominicano lo despojó de 10 mil pesos cuando trataba de retornar a su país de origen.

El denunciante dijo que el “atraco” se produjo el día 24 del pasado mes junio, en un punto llamado La Finca, cercano a Los Bolos de Guayabal en la provincia Independencia.

“El 24 yo iba a bajar para Haití, pero el guardia me atracó aquí en la Finca, me quitó y me fui para mi casa vacío”, dijo.

Aunque no recordó su nombre, Papató aseguró conocer al militar que le quitó el dinero, al igual que a su familia.

“Yo lo conozco, todos los dominicanos que viven por ahí conocen lo que está haciendo ese hombre con los morenos. Esta depuesto en el cuartel de Los Bolos”, dijo.

Indicó, que otros de sus compatriotas también son víctimas de los militares corruptos.

“Yo junto con otro moreno que viene por ahí también y me dijo que lo paran y le quitan todo”, expresó el extranjero.